Украинские военные испытали отечественные наземные беспилотники: что не понравилось

Украинские военные испытали боевые наземные дроны отечественного производства. Об этом сообщает издание Defence Express.

Испытание наземного беспилотника. Фото из открытых источников

На днях на полигоне в Житомирской области командование Десантно-штурмовых войск испытало новейшую беспилотную наземную технику от украинских разработчиков. Перед армией демонстрировали свои разработки конструкторы из Львова, Запорожья и Киева.

Военные решили не жалеть технику и испытали её в условиях, максимально приближённых к боевым. Так, во время тестов были задействованы системы радиоэлектронной борьбы, которые заблокировали возможность для дистанционного управления машинами. К сожалению, ни один образец техники не справился с таким серьезным испытанием.

Кроме того, военным не понравились возможности дронов при эвакуации раненых с поля боя. По их словам, такая возможность должна быть доработана в будущем.





После проведения всех испытаний командующий Десантно-штурмовыми войсками Евгений Мойсюк заявил, что компании, представляющие технику, уже прошли большой путь в создании таких машин и в будущем у них будет результат. Также он сообщил о том, что украинской армии необходима наземная беспилотная техника как можно скорее.

Отметим, что в государственный оборонный заказ на этот год уже включены роботизированные платформы.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинскую военную технику начали оснащать новой тепловизионной системой. А также информировало о том, каким будет первый построенный в Украине ударный БПЛА вертолётного типа.

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