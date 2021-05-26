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Главная Новости IT технологии Украинские военные испытали отечественные наземные беспилотники: что не понравилось
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Украинские военные испытали отечественные наземные беспилотники: что не понравилось

Украинские военные протестировали новые военные дроны в условиях, максимально приближенных к боевым

сегодня, 16:39
Автор:

Денис Подставной

Украинские военные испытали боевые наземные дроны отечественного производства. Об этом сообщает издание Defence Express. 

Украинские военные испытали отечественные наземные беспилотники: что не понравилось

Испытание наземного беспилотника. Фото из открытых источников

На днях на полигоне в Житомирской области командование Десантно-штурмовых войск испытало новейшую беспилотную наземную технику от украинских разработчиков. Перед армией демонстрировали свои разработки конструкторы из Львова, Запорожья и Киева. 

Военные решили не жалеть технику и испытали её в условиях, максимально приближённых к боевым. Так, во время тестов были задействованы системы радиоэлектронной борьбы, которые заблокировали возможность для дистанционного управления машинами. К сожалению, ни один образец техники не справился с таким серьезным испытанием. 

Кроме того, военным не понравились возможности дронов при эвакуации раненых с поля боя. По их словам, такая возможность должна быть доработана в будущем. 

Украинские военные испытали отечественные наземные беспилотники: что не понравилось - фото 2

После проведения всех испытаний командующий Десантно-штурмовыми войсками Евгений Мойсюк заявил, что компании, представляющие технику, уже прошли большой путь в создании таких машин и в будущем у них будет результат. Также он сообщил о том, что украинской армии необходима наземная беспилотная техника как можно скорее. 

Отметим, что в государственный оборонный заказ на этот год уже включены роботизированные платформы. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинскую военную технику начали оснащать новой тепловизионной системой. А также информировало о том, каким будет первый построенный в Украине ударный БПЛА вертолётного типа



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Источник: https://defence-ua.com/army_and_war/bitva_droniv_desantno_shturmovi_vijska_otsinili_ironclad_laska_20_ta_rsvk_m_mislivets-3775.html
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