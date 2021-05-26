Украинские военные испытали отечественные наземные беспилотники: что не понравилось

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Денис Подставной
Украинские военные испытали боевые наземные дроны отечественного производства. Об этом сообщает издание Defence Express.
Испытание наземного беспилотника. Фото из открытых источников
На днях на полигоне в Житомирской области командование Десантно-штурмовых войск испытало новейшую беспилотную наземную технику от украинских разработчиков. Перед армией демонстрировали свои разработки конструкторы из Львова, Запорожья и Киева.
Военные решили не жалеть технику и испытали её в условиях, максимально приближённых к боевым. Так, во время тестов были задействованы системы радиоэлектронной борьбы, которые заблокировали возможность для дистанционного управления машинами. К сожалению, ни один образец техники не справился с таким серьезным испытанием.
Кроме того, военным не понравились возможности дронов при эвакуации раненых с поля боя. По их словам, такая возможность должна быть доработана в будущем.
После проведения всех испытаний командующий Десантно-штурмовыми войсками Евгений Мойсюк заявил, что компании, представляющие технику, уже прошли большой путь в создании таких машин и в будущем у них будет результат. Также он сообщил о том, что украинской армии необходима наземная беспилотная техника как можно скорее.
Отметим, что в государственный оборонный заказ на этот год уже включены роботизированные платформы.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинскую военную технику начали оснащать новой тепловизионной системой. А также информировало о том, каким будет первый построенный в Украине ударный БПЛА вертолётного типа.
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