Каким будет первый построенный в Украине ударный БПЛА вертолётного типа

В Украине разрабатывают свой первый беспилотный летательный аппарат вертолётного типа. В последнее время в разных армиях мира всё чаще стали появляться различного рода дроны, так как они доказали свою эффективность. Ранее в нашей стране тоже разрабатывали, а также закупали иностранные БПЛА, но только самолетного типа.

БПЛА вертолётного типа - Фото: из открытых источников

Частное акционерное общество "Рамзай" объявило о создании первого в Украине ударного БПЛА вертолётного типа. По словам директора компании, презентация новой техники должна будет состояться на международной выставке "Оружие и безопасность" в июне этого года.

Разработчики заявляют, что ударный беспилотник сможет нести на своем борту ракетное вооружение и иметь достаточно большую грузоподъемность и габариты. Также, техника будет хорошо защищена от вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Директор "Рамзай" сообщил, что компания уже несколько лет разрабатывает свой беспилотный вертолёт и уже в этом году планирует начать летные испытания первого опытного образца.

Для справки: Частное акционерное общество "Рамзай" входит в состав "Лига оборонных предприятий Украины" стало известно тем, что в кооперации с другими украинскими разработчиками создала комплекс управляемого вооружения 524P, который позволяет вертолетам Мі-8МСБ-В использовать управляемые ракеты РК-2В.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало своим читателям о том, что оккупанты атаковали украинские позиции в двух населенных пунктах. Также сайт информировал о том, что Министерство инфраструктуры Украины возглавил Александр Кубраков.



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