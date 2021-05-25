logo
Русский Українська

BTC/USD

38115.87

ETH/USD

2577.19

LTC/USD

181.58

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Украинскую военную технику начали оснащать новой тепловизионной системой: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинскую военную технику начали оснащать новой тепловизионной системой: что известно

В украинской армии планируют оснастить новой системой большинство зенитно-ракетных комплексов

сегодня, 11:05
Автор:

Денис Подставной

На украинскую военную технику устанавливают современную отечественную тепловизионную систему ночного управления Atri Tinds. Главной задачей нового оборудования является возможность управления техникой в условиях ограниченной видимости. При этом, система позволяет военной технике не быть обнаруженным противником. 

Украинскую военную технику начали оснащать новой тепловизионной системой: что известно

Военная техника Украины - фото: из открытых источников

Atri Tinds была создана украинской корпорацией НВО "Небо Украины". Благодаря тепловизионной камере, которая передает изображение водителю, транспортное средство может осуществлять передвижения с выключенными фарами в полной темноте или в других условиях плохой видимости. Более того, разработка позволяет замечать первым противника в условиях ограниченной видимости, без собственной демаскировки. 

На данный момент система прошла все испытания и стоит на вооружении нашей армии. Ею оснащают большой парк военной техники, например бронемашины "Новатор" и "Варта", а также установили на машины береговой версии ракетного комплекса "Нептун". Кроме этого, уже сейчас Начальником сил логистики Вооруженных Сил Украины было принято решение об установке Atri Tinds на большинство зенитно-ракетных комплексов нашей армии. Рассматриваются предложения об установке системы на БТР-4Е  и БТР-80. 

В стандартную комплектацию системы входит тепловизионная камера, монитор для водителя и блок коммутации. Её можно расширить дополнительными камерами с тепловизором для бокового и заднего обзора, дневными камерами, дополнительными мониторами, системой очистки камер и модулем для записи изображения. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, каким будет первый построенный в Украине ударный БПЛА вертолётного типа. Также информировало о том, что "Мотор Сич" поставит на экспорт свои лопасти для вертолетов: что известно




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://defence-ua.com/news/pobachiti_voroga_pershim_vijskovu_tehniku_zsu_pochali_osnaschuvati_vitchiznjanoju_teplovizijnoju_sistemoju_nichnogo_keruvannja_atri_tinds-3764.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ