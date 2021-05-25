Украинскую военную технику начали оснащать новой тепловизионной системой: что известно

На украинскую военную технику устанавливают современную отечественную тепловизионную систему ночного управления Atri Tinds. Главной задачей нового оборудования является возможность управления техникой в условиях ограниченной видимости. При этом, система позволяет военной технике не быть обнаруженным противником.

Военная техника Украины - фото: из открытых источников

Atri Tinds была создана украинской корпорацией НВО "Небо Украины". Благодаря тепловизионной камере, которая передает изображение водителю, транспортное средство может осуществлять передвижения с выключенными фарами в полной темноте или в других условиях плохой видимости. Более того, разработка позволяет замечать первым противника в условиях ограниченной видимости, без собственной демаскировки.

На данный момент система прошла все испытания и стоит на вооружении нашей армии. Ею оснащают большой парк военной техники, например бронемашины "Новатор" и "Варта", а также установили на машины береговой версии ракетного комплекса "Нептун". Кроме этого, уже сейчас Начальником сил логистики Вооруженных Сил Украины было принято решение об установке Atri Tinds на большинство зенитно-ракетных комплексов нашей армии. Рассматриваются предложения об установке системы на БТР-4Е и БТР-80.

В стандартную комплектацию системы входит тепловизионная камера, монитор для водителя и блок коммутации. Её можно расширить дополнительными камерами с тепловизором для бокового и заднего обзора, дневными камерами, дополнительными мониторами, системой очистки камер и модулем для записи изображения.

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