Украинец крупно обворовал Microsoft: как ему это удалось (ФОТО)

Украинец обокрал компанию Microsoft на сумму более десяти миллионов долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Украинец обворовал Microsoft на 10 миллионов долларов. Фото Bloobmberg

Как, стало известно Владимир Квашук, устроившись на работу в американскую компанию Microsoft в 2017 году, занимался тестированием платежных систем. Однако вместо того, чтобы выявлять изъяны в работе системы, он сам воспользовался одной из таких лазеек.

Обычно платёжная система Microsoft может распознать тестовые покупки, которые генерируются специальными учетными записями, поэтому товары в таких случаях не продавались и не отправлялись. Однако уязвимость заключалось в том, что это не работало в случае покупки подарочных карт Xbox.

Украинец заметил, что при формировании заказа на подарочную карту с его учетной записи тестировщика ему на почту приходили действующие ключи для покупок. Предприимчивый сотрудник решил не сообщать об этой уязвимости руководству, а наоборот создал целую систему по получению и сбыту подарочных карт. Он скрывался благодаря VPN и самодельному программному обеспечению.

По итогу за несколько лет злоумышленник сгенерировал и продал подарочных карт на сумму 10,1 миллионов долларов. На момент, когда его задерживали правоохранительные органы он жил в особняке у озера, а также судя по его же записям он планировал купить яхту, более дорогой дом и гидросамолёт.

Суд признал Владимира Квашука виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы, а также обязал его выплатить компании 8,3 миллиона долларов.





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