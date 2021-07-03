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Главная Новости IT технологии Украинец крупно обворовал Microsoft: как ему это удалось (ФОТО)
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Украинец крупно обворовал Microsoft: как ему это удалось (ФОТО)

Программист несколько лет воровал у Microsoft

сегодня, 20:50
Автор:

Денис Подставной

Украинец обокрал компанию Microsoft на сумму более десяти миллионов долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg. 

Украинец крупно обворовал Microsoft: как ему это удалось (ФОТО)

Украинец обворовал Microsoft на 10 миллионов долларов. Фото Bloobmberg

Как, стало известно Владимир Квашук, устроившись на работу в американскую компанию Microsoft в 2017 году, занимался тестированием платежных систем. Однако вместо того, чтобы выявлять изъяны в работе системы, он сам воспользовался одной из таких лазеек. 

Обычно платёжная система Microsoft может распознать тестовые покупки, которые генерируются специальными учетными записями, поэтому товары в таких случаях не продавались и не отправлялись. Однако уязвимость заключалось в том, что это не работало в случае покупки подарочных карт Xbox. 

Украинец заметил, что при формировании заказа на подарочную карту с его учетной записи тестировщика ему на почту приходили действующие ключи для покупок. Предприимчивый сотрудник решил не сообщать об этой уязвимости руководству, а наоборот создал целую систему по получению и сбыту подарочных карт. Он скрывался благодаря VPN и самодельному программному обеспечению. 

По итогу за несколько лет злоумышленник сгенерировал и продал подарочных карт на сумму 10,1 миллионов долларов. На момент, когда его задерживали правоохранительные органы он жил в особняке у озера, а также судя по его же записям он планировал купить яхту, более дорогой дом и гидросамолёт. 

Суд признал Владимира Квашука виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы,  а также обязал его выплатить компании 8,3 миллиона долларов. 

Украинец крупно обворовал Microsoft: как ему это удалось (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Microsoft представила свою новую операционную систему  Windows 11. Стали известны дата выхода и системные требования. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что Microsoft начала принудительно обновлять свою операционную систему Windows 10. Стали известны сроки проведения процедуры. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.bloomberg.com/features/2021-microsoft-xbox-gift-card-fraud/
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