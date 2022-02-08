Украина вошла в топ-5 стран мира по объему транзакций с криптовалютами

По информации министерства цифровой трансформации, криптоиндустрия в Украине за прошлый год выросла в пять раз. Об этом во время Дия.Саммит заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, передает портал "Комментарии".

Криптоиндустрия в Украине. Фото из открытых источников

По словам Борнякова, криптоиндустрия быстрее всего из всех сфер экономики растет в Украине.

"Криптоиндустрия должна стать мощным драйвером развития цифровой экономики Украины. Представьте себе, что только за 2021 год криптоиндустрия выросла в пять раз. Мне неизвестны другие традиционные сферы экономики, которые росли бы такими темпами. 33 млрд долларов вложили венчурные инвесторы в блокчейн. Мы считаем, что Украина может стать комфортной страной для компаний со всего мира с многомиллиардными капиталами, чтобы увеличилось количество инвестиций и стратапов", – сказал Александр Борняков.

Напомним, в октябре прошлого года Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой законопроект "О виртуальных активах" (№3637), что предусматривает законодательное регулирование рынка цифровых активов и вернул его в парламент со своими предложениями.

Ранее "Комментарии" уже сообщали, что в приложении "Дия" появилось шесть новых услуг : опрос, шеринг техпаспорта, смена места регистрации, справка о несудимости, разрешение на строительство, продление и прекращение денежной помощи внутренне перемещенным лицам. Теперь приложение предлагает 14 электронных услуг. Также министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Минцифры позаботится и о защите персональных данных украинцев.

Читайте также:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!