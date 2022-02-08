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Украина вошла в топ-5 стран мира по объему транзакций с криптовалютами

В Минцифри оценили рост криптоиндустрии в Украине

сегодня, 17:42
Автор:

Людмила Слободенюк
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По информации министерства цифровой трансформации, криптоиндустрия в Украине за прошлый год выросла в пять раз. Об этом во время Дия.Саммит заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, передает портал "Комментарии".

Украина вошла в топ-5 стран мира по объему транзакций с криптовалютами

Криптоиндустрия в Украине. Фото из открытых источников

По словам Борнякова, криптоиндустрия быстрее всего из всех сфер экономики растет в Украине.

"Криптоиндустрия должна стать мощным драйвером развития цифровой экономики Украины. Представьте себе, что только за 2021 год криптоиндустрия выросла в пять раз. Мне неизвестны другие традиционные сферы экономики, которые росли бы такими темпами. 33 млрд долларов вложили венчурные инвесторы в блокчейн. Мы  считаем, что Украина может стать комфортной страной для компаний со всего мира с многомиллиардными капиталами, чтобы увеличилось количество инвестиций и стратапов", – сказал Александр Борняков.

Напомним, в октябре прошлого года Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой законопроект "О виртуальных активах" (№3637),   что предусматривает законодательное регулирование рынка цифровых активов и вернул его в парламент со своими предложениями.

Ранее "Комментарии" уже сообщали, что в приложении "Дия" появилось шесть новых услуг : опрос, шеринг техпаспорта, смена места регистрации, справка о несудимости, разрешение на строительство, продление и прекращение денежной помощи внутренне перемещенным лицам.   Теперь приложение предлагает 14 электронных услуг. Также министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Минцифры позаботится и о защите персональных данных украинцев.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n0FsIxDc6Iw&feature=youtu.be
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