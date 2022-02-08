Украина вошла в топ-5 стран мира по объему транзакций с криптовалютами

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Людмила Слободенюк
По информации министерства цифровой трансформации, криптоиндустрия в Украине за прошлый год выросла в пять раз. Об этом во время Дия.Саммит заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, передает портал "Комментарии".
Криптоиндустрия в Украине. Фото из открытых источников
По словам Борнякова, криптоиндустрия быстрее всего из всех сфер экономики растет в Украине.
Напомним, в октябре прошлого года Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой законопроект "О виртуальных активах" (№3637), что предусматривает законодательное регулирование рынка цифровых активов и вернул его в парламент со своими предложениями.
Ранее "Комментарии" уже сообщали, что в приложении "Дия" появилось шесть новых услуг : опрос, шеринг техпаспорта, смена места регистрации, справка о несудимости, разрешение на строительство, продление и прекращение денежной помощи внутренне перемещенным лицам. Теперь приложение предлагает 14 электронных услуг. Также министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Минцифры позаботится и о защите персональных данных украинцев.Читайте также: Дия.City: как зарегистрироваться и платить меньшие налоги
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