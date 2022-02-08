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Дия.City: как зарегистрироваться и платить меньше налогов

Благодаря Дия.City ІТ-компании будут платить меньшие налоги, смогут строить прозрачную корпоративную структуру, иметь лучший доступ к инвестициям

сегодня, 16:29
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Украине официально запустили сервис "Дія.City". Это налоговая система, которая будет доступна в любом уголке Украины. Услуга была презентована сегодня, 8 февраля, во время Дия.Саммит. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает портал "Комментарии". 

Дия.City: как зарегистрироваться и платить меньше налогов

Дия.City регистрация. Фото с Telegram-канала Михаила Федорова

Дия.City предлагает смягченную налоговую систему – налог на прибыль 18% или налог на выведенный капитал 9%, ЕСВ на уровне 22% с минимальной зарплаты, НДФЛ 5% и военный сбор 1,5%; гибкие формы сотрудничества с IT-специалистами – гиг-контракты, объединяющие преимущества фриланса и социальные гарантии; гарантии защиты интеллектуальной собственности; элементы английского права, упрощающие доступ к инвестициям; гарантии защиты личности и собственности от неправомерного вмешательства силовиков. Вступление в Дия.City является добровольным. Специальный режим будет функционировать параллельно с действующими условиями развития ІТ.

"Мы трансформируем Украину в страну продуктовых IT-компаний и стартапов. Действуем, чтобы не только талантливые украинцы оставались дома, но и международные IT-компании становились резидентами Дия.City", — сказал руководитель проекта Дия.City Александр Борняков.

С 8 февраля 2022 года IT-компании могут подавать заявки на участие в этом специальном режиме. Для этого нужно зайти на официальный сайт Дия.City, пройти верификацию, используя электронную подпись, заполнить заявление. В заявлении можно сразу избрать налоговый режим. Заявки от компаний будут рассматриваться в течение 10 рабочих дней по принципу молчаливого согласия, то есть, если не поступило отказа, то компанию добавили в программу.

"10% доля ІТ в ВВП станет реальностью уже совсем скоро. Уверен, что с Дия.City Украина станет мощным IT-хабом в Восточной и Центральной Европе", — заявил Федоров.

Стало известно, что международная финансовая технологическая компания Revolut становится первым резидентом Дия.City. Компания представлена в 36 странах мира и является самым дорогим стартапом Великобритании.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в приложении "Дия" появилось шесть новых услуг: опрос, шеринг техпаспорта, смена места регистрации, справка о несудимости, разрешение на строительство, продление и прекращение денежной помощи внутренне перемещенным лицам.  

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Источник: https://t.me/zedigital/1023
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