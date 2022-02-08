В «Дия» появилось шесть новых услуг: какие еще документы стали доступны украинцам

В Украине прошел Дия.Саммит, где представители власти презентовали новые возможности приложения "Дия", которые запущены в Украине. В частности, украинцам будут доступны следующие услуги: опрос, шеринг техпаспорта, смена места регистрации, справка о несудимости, разрешение на строительство, продление и прекращение денежной помощи внутренне перемещенным лицам. Об этом на своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Новые услуги в приложении Дия. Фото из открытых источников

Теперь украинцы могут сгенерировать справку о несудимости прямо в своем смартфоне.

"Около одного миллиона справок о несудимости выдается ежегодно. Она нужна, например, для военкоматов или для устройства на работу", — рассказал на мероприятии министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Также украинцам будет доступен шеринг техпаспорта. Таким образом, вы можете в несколько кликов поделиться документом с человеком, который ездит на вашем авто. Поданная заявка будет обрабатываться втечении 10 минут.

Следующая новинка приложения – автоматическая регистрация строительства. Она и раньше была доступна на портале "Дия", но ее обработка длилась 10 рабочих дней. Теперь заказчик будет получать разрешение сразу.

Украинцам разрешили регистрировать свое место жительства в приложении.

"Теперь каждый без каких-либо бумажек и очередей просто может указать адрес, по которому планирует проживать, на портале или в приложении Дия и получить подтверждение от собственника жилья", — рассказал Михаил Федоров.

Для внутренне перемещенных лиц была запущена услуга продления и прекращения выплаты денежной помощи.

Также Федоров заявил, что Минцифры позаботится и о защите персональных данных украинцев.

"Для усиления кибербезопасности в стране в ближайшее время реализуем ряд инициатив. В частности, легализуем багбаунти и pen-тесты", — заявил глава министерства.

Добавим, что также в Украине анонсировали запуск системы Дія.City. Проект запущен для успешного построения и развития ІТ-бизнеса: от благоприятных налогов (в 5 раз ниже по сравнению с общей системой налогообложения) до социальных гарантий для разработчиков, инструментов защиты инвестиций и интеллектуальной собственности.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в Украине граждане старше 60 лет, прошедшие курс вакцинации, получат бесплатные смартфоны от государства.

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