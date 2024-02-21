Ученые обнаружили серьезную опасность в приложениях с искусственным интеллектом

Исследование, посвященное ко Дню святого Валентина, проанализировало романтические приложения с искусственным интеллектом и выявило серьезную опасность в их конфиденциальности. Такие приложения могут массово собирать данные пользователей, передавать их или продавать.



Приложения с искусственным интеллектом собирают конфиденциальную информацию. Фото из открытых источников

The Mozilla Foundation проанализировала 11 чат-ботов с искусственным интеллектом, которые под прикрытием романтики показывают опасную реальность. Оказалось, что они не заслуживают доверия и относятся к худшей категории продуктов по сохранению конфиденциальности.

"Хотя их продают как нечто, что улучшит ваше психическое здоровье и благополучие, они специализируясь на ослаблении зависимости, одиночества и токсичности, собирают как можно больше данных о вас", — пишет автор исследования.

Исследование выявило, что 73% приложений не сообщают, как они управляют уязвимыми местами безопасности, а 45% чат-ботов позволяет использовать слабые пароли. Кроме того, почти все приложения делятся и продают персональные данные пользователей.

Для тех, кто не может устоять перед перспективой романа с искусственным интеллектом, Mozilla Foundation призывает придерживаться нескольких мер предосторожности, в частности не говорить и не писать в приложении ничего такого, что бы не мог прочитать ваш коллега или член семьи. Также можно использовать надежный пароль и ограничить доступ приложения к другим мобильным функциям, таким как ваше местоположение, микрофон и камера.

"Вам не нужно платить за крутые новые технологии вашей безопасностью или конфиденциальностью", — отмечают авторы исследования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что виртуальная модель, которая была создана с помощью искусственного интеллекта зарабатывает тысячи долларов.

Также "Комментарии" писали о трендах искусственного интеллекта, которые будут доминировать в 2024 году.