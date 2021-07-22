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Twitter тестирует новую функцию: что известно (ФОТО)

Благодаря данной функции пользователи смогут оценивать комментарии к сообщениям

сегодня, 17:06
Автор:

Денис Подставной

Разработчики популярной социальной сети Twitter работают над новой функцией. Об этом сообщается на официальной странице компании в Twitter. 

Twitter тестирует новую функцию: что известно (ФОТО)

В Twitter появилась новая функция. Фото из открытых источников

Как стало известно, Twitter тестирует новую возможность, благодаря которой пользователи смогут оценивать комментарии к сообщениям в рамках исследования того, какие ответы считаются уместными. На данный момент данная функция доступна только для пользователей устройств под управлением операционной системы iOS. 

Представители компании отметили, что ответы "против" не будут видны другим пользователям, но в то же время ответы "за" будут отображаться, как лайки и их смогут увидеть все. 

В рамках этого теста в компании рассчитывают выяснить предпочтительные типы ответов во время общения для дальнейшего развития социальной сети. 

На данный момент неизвестно, будет ли данная функция постоянной. 

Twitter тестирует новую функцию: что известно (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что разработчики социальной сети Twitter выпустили новое обновление для своего мобильного приложения. Она стала доступна для устройств под управлением операционной системы iOS. В нём разработчики добавили новую функцию для своего приложения. Стало известно, что эту возможность разработчики тестировали еще с конца прошлого года. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что популярный мессенджер WhatsApp получил новую возможность. Теперь пользователи смогут подключиться к групповому звонку в любое время. Данная функция уже доступна для всех уже сейчас. Стало известно, как это будет работать. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/twitter-testiruet-novuyu-funktsiyu-teper-1626955750.html
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