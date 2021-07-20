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WhatsApp получил новую функцию: что нового

Данная возможность доступна уже сейчас для всех пользователей мессенджера

сегодня, 11:34
Автор:

Денис Подставной

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp добавили новую функцию в своё приложение. Об этом сообщается в блоге на официальном сайте компании. 

WhatsApp получил новую функцию: что нового

Новая функция мессенджера WhatsApp. Фото из открытых источников

В WhatsApp появилась новая возможность — подключение к групповым звонкам, даже после того, как он уже начался. Теперь пользователи  смогут отключиться и присоединяться к групповому звонку, если он еще продолжается. 

На специальном информационном экране можно увидеть, кто был приглашен в разговор и кто уже в нём участвует. Первым в списке будет всегда тот пользователь, который создал беседу. Даже если пользователь отклонит звонок, то к разговору можно будет всё равно подключиться позже, через вкладку звонков в приложении WhatsApp. 

Данная возможность доступна уже сейчас для всех пользователей мессенджера. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" уже сообщало о том, что разработчики WhatsApp готовится к выпуску новой версии своего мессенджера. Стало известно, какие новые функции появятся в приложении после его установки. На данный момент возможность проходит тестирование, но после его завершения станет доступна, как для пользователей устройств под управлением операционной системы iOS, так и Android. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что приложение WhatsApp получило новую бета-версию. В ней разработчики внесли изменение в мессенджер, которые касаются его дизайна. Версия с изменениями дизайна, пока доступна только для тестеров с устройствами под управлением Android. Однако уже в скоре изменения в пользовательский интерфейс могут быть добавлены и в стабильную версию WhatsApp. 



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Источник: https://blog.whatsapp.com/never-miss-a-group-call-again
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