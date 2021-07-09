Для WhatsApp готовят новую функцию: что известно (ФОТО)

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp создают новую функцию для своего приложения. Об этом сообщает издание WABetaInfo.

Новая версия WhatsApp. Фото из открытых источников

По данным издания, для мессенджера готовится новое обновление под номером 2.21.14.15, которое будет доступно, как для пользователей устройств под управлением iOS, так и Android. В нём разработчики могут изменить вид ссылок в чатах.

После установки новой версии приложения пользователи смогут увидеть заметно увеличенные превью ссылок. В них будет находиться больше информации, чем ранее. Это поможет пользователю лишний раз не переходить по полученной ссылке и узнавать всю важную информацию из превью-окна.

Те страницы, которые не поддерживают увеличенные превью, будут отображаться, как и в старых версиях мессенджера, в маленьком окне и с меньшим количеством информации.

Новая функция всё еще находится в разработке и проходит тестирование. На данный момент неизвестно, когда новая возможность станет доступна для всех пользователей.





Напомним, ранее порта "Комментарии" уже писал о том, что популярный мессенджер WhatsApp получил новую бета-версию, которая доступна для устройств под управлением операционной системы Android. В новинке разработчики внесли изменения в дизайн приложения. Например, был изменен размер иконок собеседников в чатах.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что разработчики мессенджера Viber в партнерстве с американской компанией Snap. Inc выпустили новое обновление для своего приложения. Теперь пользователям стал доступен новый AR-контент и многое другое. На данный момент обновление доступно в ограниченном ряде стран, однако в скором времени оно станет доступно для всех. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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