TikTok внесет изменения в работу алгоритма просмотра рекомендованных видео: что изменится

Популярный сервис для просмотра коротких видео TikTok внесет изменение в работу алгоритма. Об этом пишет издание РБК-Украина.

TikTok. Фото из открытых источников

Разработчики приложения TikTok изменят алгоритм просмотра видеороликов. В компании хотят избежать дублирования материалов с одинаковым содержанием. В материале отмечается, что это могло нанести вред здоровью пользователей, которые смотрели одновременно и в большом количестве видео, в частности, об экстремальных диетах и одиночестве.

В TikTok заявили, что данные изменения будут добавлены в алгоритм для того, чтобы убедиться, что рекомендации не будут нечаянно укреплять точки зрения, которые могут плохо сказаться на благополучии пользователя.

Как сообщает СМИ, в настоящее время в компании тестируются различные способы, чтобы избежать рекомендаций контента, который при редком просмотре не вреден, но при частом просмотре может повлиять на состояние здоровья.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что американский производитель электромобилей Tesla будет продавать свои автомобили неокрашенными. Речь идет о новых элетропикапах под названием Cybertruck. Отмечается, что из-за того, что кузов модели изготовлен из нержавеющей стали, его невозможно покрасить, а лишь нанести специальную пленку.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что известный американский предприниматель Илон Маск планирует осуществить марсианскую миссию в течении следующих пяти лет. Миллиардер рассказал, что будет удивлен, если за это время мы не приземлимся на красную планету. Следующим шагом будет постройка автономного города.

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