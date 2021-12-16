Tesla будет продавать свои автомобили неокрашенными

Tesla Cybertruck. Фото из открытых источников

то, что кузов модели изготовлен из нержавеющей стали – уже делает его уникальным. Поэтому электропикапы будут сходить с

По словам Маска, то, что кузов модели изготовлен из нержавеющей стали – уже делает его уникальным. Поэтому электропикапы будут сходить с конвейера неокрашенными.

По словам Маска, то, что кузов модели изготовлен из нержавеющей стали – уже делает его уникальным. Поэтому электропикапы будут сходить с конвейера неокрашенными.

"Cybertruck построен с внешним корпусом, созданным для максимальной прочности и защиты пассажиров. Начиная с почти непробиваемого экзоскелета каждый компонент разработан для превосходной прочности и выносливости, от ультратвердой холоднокатаной нержавеющей стали до бронескла Tesla" – говорится в сообщении на сайте компании.

"Cybertruck построен с внешним корпусом, созданным для максимальной прочности и защиты пассажиров. Начиная с почти непробиваемого экзоскелета каждый компонент разработан для превосходной прочности и выносливости, от ультратвердой холоднокатаной нержавеющей стали до бронескла Tesla" – говорится в сообщении на сайте компании.

Поскольку кузов модели изготовлен из нержавеющей стали, его невозможно покрасить, а лишь нанести специальную пленку. Таким образом, новые электропикапы смогут иметь любой цвет, который захочет покупатель. Однако новым владельцам электроавтомобилей придется обращаться к третьим сторонам за этой услугой. Tesla не планирует покрывать свои автомобили этими пленками, по крайней мере, пока. Но и такой возможности не исключает.

Напомним, сойти с конвейера новая модель электроавтомобиля должна в конце 2022 года. Хотя его презентация прошла еще в 2019 году. Специалисты предварительно оценивают, что стоимость новинки составит от 40 до 70 тысяч долларов. Пикап будет проезжать на одной зарядке до 800 км, сможет разгоняться за 3 секунды до 100 км в час, имеет 6 пассажирских мест и может перевозить груз до 1,5 тонны.