Tesla будет продавать свои автомобили неокрашенными

Очередные идеи в мире продаж электроавтомобилей предлагает компания Tesla. Новые электропикапы Cybertruck будут доставлять покупателям неокрашенными. Об этом сообщил глава компании Илон Маск, передает Electro U.
По словам Маска,то, что кузов модели изготовлен из нержавеющей стали – уже делает его уникальным. Поэтому электропикапы будут сходить с конвейера неокрашенными.
"Cybertruck построен с внешним корпусом, созданным для максимальной прочности и защиты пассажиров. Начиная с почти непробиваемого экзоскелета каждый компонент разработан для превосходной прочности и выносливости, от ультратвердой холоднокатаной нержавеющей стали до бронескла Tesla" – говорится в сообщении на сайте компании.
Поскольку кузов модели изготовлен из нержавеющей стали, его невозможно покрасить, а лишь нанести специальную пленку. Таким образом, новые электропикапы смогут иметь любой цвет, который захочет покупатель. Однако новым владельцам электроавтомобилей придется обращаться к третьим сторонам за этой услугой. Tesla не планирует покрывать свои автомобили этими пленками, по крайней мере, пока. Но и такой возможности не исключает.
Напомним, сойти с конвейера новая модель электроавтомобиля должна в конце 2022 года. Хотя его презентация прошла еще в 2019 году. Специалисты предварительно оценивают, что стоимость новинки составит от 40 до 70 тысяч долларов. Пикап будет проезжать на одной зарядке до 800 км, сможет разгоняться за 3 секунды до 100 км в час, имеет 6 пассажирских мест и может перевозить груз до 1,5 тонны.