Илон Маск объявил о намерениях производить ракетное топливо из углекислого газа

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск будет превращать углекислый газ из атмосферы Земли в топливо для ракет SpaceX. Об этом он сообщил в Twitter.

Илон Маск - фото из открытых источников

“SpaceX запускает программу вывода CO2 из атмосферы и превращения его в ракетное топливо. Присоединяйтесь, если вам интересно, – написал Маск.

В комментарии к твиту Маск подчеркнул, что программа будет важным шагом для освоения Марса. SpaceX основана Илоном Маском в 2002 году как частный разработчик ракет-носителей и оператор космических систем. Компанией разработаны и эксплуатируются ракеты-носители Falcon, космический корабль Dragon, проходит испытание тяжелый носитель Starship. В 2012 году Маск объявил о планах SpaceX по колонизации Марса.

Напомним, Илон Маск рассказал, что у него есть новый график для своего большого проекта на Марсе. Об этом пишет издание CNBC. Известный миллиардер планирует осуществить марсианскую миссию в течении следующих пяти лет. "Я буду удивлен, если мы не приземлимся на Марс в течение пяти лет" — рассказал Маск журналу Time. В материале отмечается, что Маск имеет большие планы на Красную планету, а именно на создание автономного города с гидропонными фермами на солнечных батареях, где люди могут жить постоянно. "Следующим и важным шагом будет являться строительство самодостаточного города на Марсе и поселение там животных и других созданий с Земли. Своеобразный футуристический Ноев ковчег. Но, правда, мы перевезем каждой твари больше чем по паре" — отметил Маск.

Для справки: согласно данным издания Forbes, Илон Маск является самым богатым человеком в мире. На данный момент его состояние насчитывает 247 миллиардов долларов.

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