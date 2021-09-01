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Telegram получил множество новых функций: что известно

Новая версия мессенджера уже стала доступна для установки

сегодня, 11:33
Автор:

Денис Подставной

Разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили новое обновление для своего приложения. Об этом сообщается на официальном сайте компании. 

Telegram получил множество новых функций: что известно

Telegram получил обновление. Фото из открытых источников.

В новой версии Telegram появилось множество новых возможностей, таких как:
• Неограниченные прямые трансляции (теперь пользователи могут транслировать видео с камеры или изображение с экрана на неограниченную аудиторию — в группах или в каналах);

• Появились гибкие настройки пересылки, например, можно выбрать, показывать ли имя первоначального отправителя сообщений;

• Счётчик непрочитанных комментариев (открыв комментарии к публикации в канале, пользователь сможет сразу увидеть число непрочитанных комментариев);

• Теперь для перехода между каналами, на которые вы подписаны, не обязательно возвращаться в список чатов.

А также многое другое. Новая версия мессенджера уже стала доступна для установки, как для пользователей устройств под управлением операционной системы iOS, так и Android. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что новое обновление лишает пользователей iPhone связи. Владельцы смартфонов жалуются, что после установки операционной системы версии 14.7.1 телефоны становятся "бесполезными кирпичами", а исправить ошибку пока что не удается. Некоторые владельцы яблочных смартфонов не могут звонить и подключаться к мобильному интернету. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что американская компания Google готовит обновление для операционной системы Android TV 12. Главной особенностью новинки станет отображение пользовательского интерфейса в формате 4K. Стало известно, когда новинка станет доступной для установки. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://telegram.org/
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