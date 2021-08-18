Новое обновление лишает пользователей iPhone связи: подробности

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Елизавета Черных
В адрес компании Apple в последнее время звучит множество критику из-за обновления операционной системы iOS для iPhone. Владельцы смартфонов жалуются, что после установки версии ОС 14.7.1 телефоны становятся "бесполезными кирпичами", а исправить ошибку пока что не удается. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на ixbt.
iPhone - фото из открытых источников
Отмечается, что Apple выпустила новый iOS, которой должен был помочь с решением некоторых проблем с разблокировкой Apple Watch и устранить уязвимости в системе безопасности, в июле. Однако владельцы "яблочных" смартфонов получили другую проблему взамен.
На специальных форумах люди жалуются, что после установки новой версии "операционки" их iPhone теряют связь. Владельцы телефонов не могут звонить и подключаться к мобильному интернету. На экране можно увидеть надпись "нет сети". И при чем данная проблема касается, как владельцев более устаревших моделей iPhone, так и "свежих".
Apple на данный момент не удается устранить проблему. Никакие рекомендации не помогают вернуть связь. Как вариант, можно попробовать "снести" обновления, однако и это также приносит много трудностей.
Ранее издание "Комментарии" писало, что несмотря на то, что продукция от компании Apple славится своей безопасностью, у всех гаджетов есть "слабые места". Эксперт Зак Доффман рассказал, какую функцию стоит отключать всем владельцам iPhone. В статье для журнала Forbes специалист рассказал, что на мобильном устройстве нужно отключить автоматическое подключение к сетям Wi-Fi.
В материале нашего издания также можно прочитать, что инсайдеры рассказали о том, каким будет новый iPhone SE.
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