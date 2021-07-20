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Главная Новости IT технологии Когда выйдет новый iPhone SE и каким он будет: инсайдеры рассказали о планах компании Apple
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Когда выйдет новый iPhone SE и каким он будет: инсайдеры рассказали о планах компании Apple

Новинка будет поддерживать сети 5G

сегодня, 17:25
Автор:

Денис Подставной

Инсайдеры рассказали о том, каким будет новый iPhone SE. Об этом сообщает издание Macrumors.

Когда выйдет новый iPhone SE и каким он будет: инсайдеры рассказали о планах компании Apple

Каким будет iPhone SE 3. Фото: macrumors

Согласно новым данным, новый смартфон от американской компании Apple будет весьма производительным. Он получит такую же платформу, как у линейки смартфонов iPhone 12 - SoC Apple A14 Bionic. Ожидается, что он поступит в продажу уже в первой половине следующего года. 

По информации источника, SE 3 получит такой же дизайн, как у его предшественника, который в свою очередь был похож на iPhone 7/8. Также новинка будет оборудована сканером отпечатка пальцев Touch ID. 

Новая версия SE должна будет стать самым дешёвым смартфоном от компании Apple с поддержкой сетей 5G. Это должно усилить позиции Apple на рынке устройств с поддержкой сетей нового поколения. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что инсайдеры рассказали о новом экране еще не вышедшего смартфона iPhone 13 от Apple. По их словам он получит поддержку режима дисплея always on. Стало известно, что у него уменьшится "чёлка", а также увеличится время работы без подзарядки. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже сообщал о том, какими будут новые "умные" часы от компании Apple. Стало известно, что новые "Series 7" могут получить изменения в дизайне. При это само устройство станет толще по сравнению с предыдущими версиями. Однако, отмечается, что изменения в толщине будут незначительными и практически незаметны обычному пользователю. Также они могут получить новые функции связанные с технологией UWB. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/07/20/iphone-se-3-iphone-8-iphone-12-2022.html
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