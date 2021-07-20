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В iPhone 13 будет постоянно включенный экран: инсайдеры рассказали о новинке

Также смартфон может получить увеличенный в объеме аккумулятор

сегодня, 15:57
Автор:

Денис Подставной

Инсайдеры рассказали о возможностях нового смартфона от компании Apple. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В iPhone 13 будет постоянно включенный экран: инсайдеры рассказали о новинке

iPhone 13 получит always on дисплей. Фото из открытых источников

Как стало известно, новинка от Apple может получить always on режим дисплея. По информации издания, iPhone 13, как и смарт-часы Apple Watch Series 5 представленные в 2019 году получит режим дисплея, при котором он будет постоянно включен. Это позволит, например, быстро узнавать время или погоду, а также получать разные уведомления без надобности разблокировки девайса. 

Кроме того, экран получит увеличенную по сравнению с предшественниками частоту обновления (120 Гц) за счет технологии ProMotion и уменьшенной в размерах "чёлкой" из-за компактной конструкции передней камеры. Также по словам инсайдеров, новый iPhone получит производительный процессор производства компании Apple — A15. 

Ожидается, что Apple увеличит время работы без подзарядки для своего нового девайса за счет большего по объему аккумулятора и оптимизированного процесса энергопотребления. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Apple выпустила новую версию своей операционной системы для мобильных устройств и планшетных компьютеров. Она уже доступна для скачивания и установки абсолютно всем пользователям. В неё разработчики добавили новые функции, а также исправили некоторые ошибки, которые появлялись в предыдущих версиях. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что Apple выпустила новое устройство. Новый беспроводной аккумулятор на магнитах поддерживается всеми версиями двенадцатой модели смартфонов от Apple. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.unian.net/economics/telecom/u-novogo-iphone-13-budet-vsegda-vklyuchennyy-ekran-bloomberg-novosti-11486725.html
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