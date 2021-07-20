В iPhone 13 будет постоянно включенный экран: инсайдеры рассказали о новинке

Инсайдеры рассказали о возможностях нового смартфона от компании Apple. Об этом сообщает издание Bloomberg.

iPhone 13 получит always on дисплей. Фото из открытых источников

Как стало известно, новинка от Apple может получить always on режим дисплея. По информации издания, iPhone 13, как и смарт-часы Apple Watch Series 5 представленные в 2019 году получит режим дисплея, при котором он будет постоянно включен. Это позволит, например, быстро узнавать время или погоду, а также получать разные уведомления без надобности разблокировки девайса.

Кроме того, экран получит увеличенную по сравнению с предшественниками частоту обновления (120 Гц) за счет технологии ProMotion и уменьшенной в размерах "чёлкой" из-за компактной конструкции передней камеры. Также по словам инсайдеров, новый iPhone получит производительный процессор производства компании Apple — A15.

Ожидается, что Apple увеличит время работы без подзарядки для своего нового девайса за счет большего по объему аккумулятора и оптимизированного процесса энергопотребления.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Apple выпустила новую версию своей операционной системы для мобильных устройств и планшетных компьютеров. Она уже доступна для скачивания и установки абсолютно всем пользователям. В неё разработчики добавили новые функции, а также исправили некоторые ошибки, которые появлялись в предыдущих версиях. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что Apple выпустила новое устройство. Новый беспроводной аккумулятор на магнитах поддерживается всеми версиями двенадцатой модели смартфонов от Apple. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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