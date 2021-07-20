Apple выпустила новую iOS 14.7: что нового

Американская компания Apple выпустила новую версию для своей операционной системы iOS. Об этом сообщает издание Macrumors.

Apple выпустила iOS 14.7. Фото из открытых источников

14.7 стала седьмым крупным обновлением для четырнадцатой версии операционки от Apple, которая была запущена в начале осени прошлого года.

Новые iOS и iPad OS уже доступны для пользователей устройств от Apple. Его можно загрузить и установить в приложении "Настройки" в пункте "Обновление ПО".

Согласно заметке к обновлению в iOS 14.7 была добавлена поддержка нового беспроводного аккумулятора на магнитах под названием MagSafe Battery Pack. Он совместим со всеми устройствами 12 модели iPhone.

Также, например, появились новые функции для приложений "Погода" (пользователи из ряда стран могут получить информацию о качестве воздуха) и для акустической системы от Apple HomePod. Появилась возможность для объединения кредитных лимитов Apple Card для пользователей из одной семьи.

В новинке были исправлены ошибки в приложении Apple Music, а также добавлен ряд других более мелких изменений.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что новый iPhone 14 от Apple может получить новую камеру. По словам инсайдеров компания запатентовала новое устройство. Ожидается, что благодаря новинке пользователи смогут делать фотографии с увеличением со стократным увеличением. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что американская компания Google добавит новые функции в свой браузер Chrome. Новые возможности получит версия для персональных компьютеров. Стало известно, какие именно функции получит обновленный Chrome.





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