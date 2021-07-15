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Следующий iPhone может получить новую камеру: что известно

Новый модуль может появится в iPhone 14

сегодня, 19:06
Автор:

Денис Подставной

iPhone 14 от американской компании Apple может получить новую камеру. Об этом сообщает издание Gizchina. 

Следующий iPhone может получить новую камеру: что известно

iPhone 14 получит новую камеру. Фото из открытых источников

Как стало известно, компанией Apple была запатентована новая камера для смартфонов, в которой фигурирует перископный модуль. В связи с этим источник пишет, что такая камера может появиться в новом iPhone 14, который представят в следующем году. 

Патент, который получил название "Складная камера" был одобрен патентным ведомством Соединённых Штатов Америки. Он позволяет устанавливать в мобильное устройство модуль камеры, состоящий из нескольких линз. Модуль будет содержать два призматических элемента и независимую систему линз между ними, которая может перемещаться.

В патенте указывается, что форму и материал преломляющих линз можно будет менять.  Ожидается, что благодаря новой камере пользователи устройства смогут делать снимки с увеличением от10x до 100x.  

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Apple работает над новой услугой для своих клиентов. Сообщается, что она будет создана в сотрудничестве с крупнейшим инвестиционным банком Goldman Sachs. Новая услуга будет носить название Apple Pay Later. О том, что она будет представлять собой — читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что компания Google выпустила новую тестовую версию Android 12. В ней появится ряд новых функций. Некоторые из них пользователи данной операционной системы ожидали на протяжении долгого времени. Данная версия системы уже доступна для устройств, которые участвуют в программе Android Beta. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.gizchina.com/2021/07/14/iphone-14-may-use-a-periscope-lens-that-supports-100x-zoom/?utm_source=ixbtcom
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