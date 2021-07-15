Следующий iPhone может получить новую камеру: что известно

iPhone 14 от американской компании Apple может получить новую камеру. Об этом сообщает издание Gizchina.

iPhone 14 получит новую камеру. Фото из открытых источников

Как стало известно, компанией Apple была запатентована новая камера для смартфонов, в которой фигурирует перископный модуль. В связи с этим источник пишет, что такая камера может появиться в новом iPhone 14, который представят в следующем году.

Патент, который получил название "Складная камера" был одобрен патентным ведомством Соединённых Штатов Америки. Он позволяет устанавливать в мобильное устройство модуль камеры, состоящий из нескольких линз. Модуль будет содержать два призматических элемента и независимую систему линз между ними, которая может перемещаться.

В патенте указывается, что форму и материал преломляющих линз можно будет менять. Ожидается, что благодаря новой камере пользователи устройства смогут делать снимки с увеличением от10x до 100x.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Apple работает над новой услугой для своих клиентов. Сообщается, что она будет создана в сотрудничестве с крупнейшим инвестиционным банком Goldman Sachs. Новая услуга будет носить название Apple Pay Later. О том, что она будет представлять собой — читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что компания Google выпустила новую тестовую версию Android 12. В ней появится ряд новых функций. Некоторые из них пользователи данной операционной системы ожидали на протяжении долгого времени. Данная версия системы уже доступна для устройств, которые участвуют в программе Android Beta. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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