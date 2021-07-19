В Google Сhrome появятся несколько новых функций: что известно (ФОТО)

В популярном браузере от американской компании Google появятся новые функции. Об этом сообщает издание xda-developers.

В Сhrome добавят новые функции. Фото из открытых источников

Как стало известно, специалисты компании на данный момент работают над добавлением консолидированного меню общего доступа в браузер Chrome для персональных компьютеров.

Ранее сообщалось о том, что оно должно предоставить пользователям доступ к четырем параметрам общего доступа:

• Копирование ссылки;

• QR-код;

• Сохранение страницы;

• Трансляция.

Однако, как оказалось, в меню также добавят функцию для создания скриншотов.

На снимке видно, что в обновленном меню Chrome "Поделиться" будет несколько новых опций. Рядом с вышеперечисленными возможностями, также будет добавлены "Снимок экрана", "Отправить на ваши устройства" и подменю "Поделиться ссылкой на".

На данный момент неизвестно, когда именно в компании планируют выпустить новые возможности для своего браузера.

Фото: xda-developers.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Google готовит обновление для своего браузера Chrome. По словам инсайдеров новая возможность для браузера будет заключиться в улучшении быстродействия. Это станет возможным благодаря новой технологии кеширования. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что компания Google запустила новое приложение для персональных компьютеров. Оно объединит в себе несколько сервисов. Оно стало доступно, как для пользователей компьютеров под управлением операционной системы Windows, так и MacOS. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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