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В Google Сhrome появятся несколько новых функций: что известно (ФОТО)

В обновленном меню Chrome "Поделиться" будет несколько новых опций

сегодня, 14:57
Автор:

Денис Подставной

В популярном браузере от американской компании Google появятся новые функции. Об этом сообщает издание xda-developers. 

В Google Сhrome появятся несколько новых функций: что известно (ФОТО)

В Сhrome добавят новые функции. Фото из открытых источников

Как стало известно, специалисты компании на данный момент работают над добавлением консолидированного меню общего доступа в браузер Chrome для персональных компьютеров. 

Ранее сообщалось о том, что оно должно предоставить пользователям доступ к четырем параметрам общего доступа:

• Копирование ссылки;

• QR-код;

• Сохранение страницы;

• Трансляция.  

Однако, как оказалось, в меню также добавят функцию для создания скриншотов. 

На снимке видно, что в обновленном меню Chrome "Поделиться" будет несколько новых опций. Рядом с вышеперечисленными возможностями, также будет добавлены "Снимок экрана", "Отправить на ваши устройства" и подменю "Поделиться ссылкой на". 

На данный момент неизвестно, когда именно в компании планируют выпустить новые возможности для своего браузера. 

В Google Сhrome появятся несколько новых функций: что известно (ФОТО) - фото 2

Фото: xda-developers. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Google готовит обновление для своего браузера Chrome. По словам инсайдеров новая возможность для браузера будет заключиться в улучшении быстродействия. Это станет возможным благодаря новой технологии кеширования. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что компания Google запустила новое приложение для персональных компьютеров. Оно объединит в себе несколько сервисов. Оно стало доступно, как для пользователей компьютеров под управлением операционной системы Windows, так и MacOS. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://pingvin.pro/gadgets/news-gadgets/v-chrome-dlya-pk-zyavytsya-funkcziya-skrinshot.html
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