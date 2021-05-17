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Разрабатывали несколько лет: для Google Chrome готовят обновление

Google обновит свои браузеры Chrome. Будет улучшено быстродействие.

сегодня, 10:56
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Google готовит обновление для своего браузера. Оно будет заключатся в улучшении быстродействия версий Chrome для персональных компьютеров. 

Разрабатывали несколько лет: для Google Chrome готовят обновление

Google Chrome - фото: из открытых источников

Еще в прошлому году компания внедрила на смартфоны под управлением операционной системы Android функцию back-forward cache. Она позволяла быстрее загружать страницы, когда пользователь нажимал на кнопки вперед или назад.

Информацию о грядущем обновлении обнаружили энтузиасты в файлах браузера. По их заверениям, в обновлении Google Chrome 92 новая технология кеширования будет включена по умолчанию. На данный момент, программисты компании планируют поэтапно, в тестовом режиме, внедрять данную функцию, со временем предоставляя доступ для большего числа пользователей. Это должно произойти уже в ближайшие месяцы. Но, уже сейчас, имеется возможность принудительного включения данной функции для заинтересованных пользователей. Для этого, им нужно вручную включить её на странице экспериментальных возможностей.

Также, по словам энтузиастов, Google разрабатывает технологию back-forward cache уже в течении нескольких лет. Однако, до сих пор остается загадкой, когда её начнут поддерживать браузеры всех пользователей. 

Для справки: первая версия браузера вышла летом 2008 года, а уже сейчас, по статистике StatCounter Google Chrome пользуется более 60 процентов обладателей ПК и смартфонов. Исследование проводилось в 2021 году. 

Напомним: ранее мы писали о том, что Google запустила свой аналог Apple Arcade в Украине, а также о том, что Google обвинили в слежке за пользователями Android. 





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Источник: https://www.windowslatest.com/2021/05/13/google-chrome-load-pages-faster-on-desktop-using-back-forward-cache/
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