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Google запустила свой аналог Apple Arcade в Украине: сколько будет стоить Play Pass

В Украине без анонсов заработала система подписок на приложения от Google

сегодня, 17:14
Автор:

Денис Подставной

Компания Google запустила в Украине свой сервис подписок на игры и приложения для Google Play. Данный сервис анонсировали в мире еще в 2019 году, но он не работал в нашей стране. Сейчас у пользователей из Украины начал появляться доступ к подписке. 

Google запустила свой аналог Apple Arcade в Украине: сколько будет стоить Play Pass

Google Play Pass - фото: из открытых источников

Это произошло без анонсов и заявлений, пользователи андроид смартфонов и планшетов случайно начали обнаруживать на своих устройствах новую функцию. Компания предлагает ознакомится со своим сервисом абсолютно бесплатно в течении одного месяца, а позже данная услуга будет стоить 50 гривен в месяц, но можно и сэкономить целых двадцать пять процентов приобретя годовой абонемент за 500 гривен. Данный сервис можно опробовать одному пользователю или в семейном доступе, который достигает пяти человек. 

Для справки: Google Play Pass это сервис, аналогом которого является Apple Arcede для устройств на операционной системе iOS. Он предлагает оформить подписку на игры и приложения из Google Play только без рекламы и встроенных покупок. Но в отличии от Apple, Google не финансирует производство контента для своей подписки. Опробовать новинку могут все желающие, смартфоны которых имеют прошивку для Android версии 4.4 и новее и Play Market начиная с 16.6.25. Также нужно иметь учетную запись Google, которой управляете конкретно вы, а не организация или родители. 

Напомним: Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 миллион гривен, а также о том, что Google обвинили в слежке за пользователями Android





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Источник: https://itc.ua/news/google-zapuskaє-v-ukraїni-pidpisku-play-pass-analog-apple-arcade-4999-griven-na-misyacz-i-44999-na-rik/
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