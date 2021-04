Некоммерческая организация None of Your Business (NOYB) из Австрии обратилась в суд. Она подозревает компанию Google в осуществлении незаконной слежки за пользователями смартфонов с Android. Данная информация обнародована в газете Financial Times, передает РБК-Украина.

Google обвинили в слежке за пользователями Android - фото из открытых источников

Сообщается, что устройства с данной операционной системой способны генерировать уникальные рекламные коды, которые похожи с рекламным идентификатором Apple (The Identifier for Advertisers, IDFA). Он дает возможность Google и третьим лицам отслеживать действия пользователей в Сети, с целью настройки рекламы.

Адвокаты подали жалобу на Google во французский регулятор по защите конфиденциальных данных, отмечая, что Google производит слежку за пользователями Android без их согласия. Такими действиями компания нарушает законы Европейского Союза.

Ранее портал "Комментарии" писал, что компания Google получила штраф в один миллион гривен от украинского Антимонопольного комитета. Причиной стало непредставление необходимой информации, запрашиваемой государственным уполномоченным АМКУ, в определенные установленные сроки. "Комментарии", заинтересовавшись почти прецедентным случаем, попросили экспертов проанализировать это решение. Специалисты считают, что Google, как и многие технологические компании, является монополистом в своей сфере. Именно поэтому организация во многих странах часто получает штрафы от регуляторов. "Так, в 2019 году Франция оштрафовала компанию на 150 млн. Схожие процессы ведутся против Google и в других странах ЕС. Причина в том, что компания на многих рынка занимает доминирующие положение, что и вызывает повышенный регуляторный надзор. Читайте детальнее в материале.













