Миллионный штраф для Google: правильное ли решение приняла Украина

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1 миллион гривен — именно такой штраф получила компания Google от украинского Антимонопольного комитета. Причиной стало непредставление необходимой информации, запрашиваемой государственным уполномоченным АМКУ, в определенные установленные сроки. "Комментарии", заинтересовавшись почти прецедентным случаем, попросили экспертов проанализировать это решение.
Украина ждет от Google выплаты миллионного штрафа. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Аналитик в Alpari (Альпари) Максим Пархоменко
поясняет, что Google, как и многие технологические компании, является
монополистом в своей сфере. Именно поэтому организация во многих странах часто
получает штрафы от регуляторов.
"Так, в 2019 году Франция оштрафовала компанию
на 150 млн. Схожие процессы ведутся против Google и в других странах ЕС. Причина
в том, что компания на многих рынка занимает доминирующие положение, что и
вызывает повышенный регуляторный надзор", — говорит эксперт.
Максим Пархоменко акцентирует внимание на том,
что Google в поиске, операционной системе и рекламе, по сути, является монополистом.
"И если сравнить процессы в других странах, то
обвинения против компании в Украине крайне скромные, — считает аналитик. — Так,
антимонопольные комитеты в ЕС обвиняют Google в ограничении конкуренции для
других поисковых систем, используя монопольное положение в операционных
системах. А суммы штрафов превышают сотни миллионов евро. Поэтому, штраф в
Украине для этой компании является скорее небольшим замечанием, чем особой
проблемой. Возникает ощущение, что наши органы выбрали максимально лояльный и
мягкий подход. Ведь по факту (при желании) Google можно обвинить и в более
серьезных нарушениях".
Доктор экономических наук, профессор,
заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников
считает ситуацию с миллионным штрафом для Google достаточно специфической.
"Дело в том, что Украина до конца не
определила свою модель поведения с международными интернет-гигантами — Google,
YouTube, Facebook. В мире есть страны, которые пошли по пути ограничений —
Китай, Северная Корея, РФ. Они делают всё, чтобы снизить влияние данных
платформ внутри своих государств, — подчеркивает Плотников. — По Украине мы
пока имеем первое чтение закона о т.н. "налоге на Google". Теперь вот этот
штраф. При этом, с моей точки зрения, если страна исповедует модель открытой
экономики, если стремится интегрироваться в мировое информационное
пространство, ограничений не должно быть в области интернет-ресурсов. Мы же,
похоже, не можем определиться: идем по пути замкнутости от мира, развития
внутренних ресурсов или интегрируемся в мировое пространство".
Эксперт оценивает решение АМКУ как притеснение
компании Google, подчеркивая, что является сторонником того, чтобы в
информационной сфере были открыты.
"Можно сказать, что АМКУ сейчас пытается
"доить" Google. Не исключено, что, сдуру выполняя чьи-то указания по наполнению
бюджета всеми возможными способами, — отмечает Алексей Плотников. — Между тем,
Google — это не наш бизнес, который проглотит все нападки со стороны власти.
Мировая корпорация может и среагировать, причем достаточно жестко".
Аналитик, кандидат экономических наук Владимир
Коваль, считает, что в самом факте наложения штрафа на Google нет нечего
неожиданного.
"Компания регулярно является ответчиком
судебных разбирательств. Однако если, например, в ЕС и США предметом таких дел
является коммерческая деятельность компании, то, например, в РФ — доступ к
информации и ее распространение. А в Китае запрещен не только Google, но и все
связанные с компанией платформы", — напоминает Владимир Коваль.
Он считает, что АМКУ наложил штраф на компанию
в пределах своей компетенции.
"Дискуссионным может быть размер штрафа. Но
это уже вопрос к юристам, — отмечает Владимир Коваль. — Очевидно, что наложение
санкций на компанию не повлияет на ее дальнейшую работу в Украине".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что для блогеров на платформе YouTube собираются ввести специальный "гугл-налог". В нашем материале можно узнать, кому и в каком размере его придется платить.
Также на портале найдется информация о том, какое приложение от Google способно составить конкуренцию известной соцсети Tik-Tok.
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