Миллионный штраф для Google: правильное ли решение приняла Украина

1 миллион гривен — именно такой штраф получила компания Google от украинского Антимонопольного комитета. Причиной стало непредставление необходимой информации, запрашиваемой государственным уполномоченным АМКУ, в определенные установленные сроки. "Комментарии", заинтересовавшись почти прецедентным случаем, попросили экспертов проанализировать это решение.

Украина ждет от Google выплаты миллионного штрафа. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Украина выдвинула компании скромные обвинения

Аналитик в Alpari (Альпари) Максим Пархоменко поясняет, что Google, как и многие технологические компании, является монополистом в своей сфере. Именно поэтому организация во многих странах часто получает штрафы от регуляторов.

"Так, в 2019 году Франция оштрафовала компанию на 150 млн. Схожие процессы ведутся против Google и в других странах ЕС. Причина в том, что компания на многих рынка занимает доминирующие положение, что и вызывает повышенный регуляторный надзор", — говорит эксперт.

Максим Пархоменко акцентирует внимание на том, что Google в поиске, операционной системе и рекламе, по сути, является монополистом.

"И если сравнить процессы в других странах, то обвинения против компании в Украине крайне скромные, — считает аналитик. — Так, антимонопольные комитеты в ЕС обвиняют Google в ограничении конкуренции для других поисковых систем, используя монопольное положение в операционных системах. А суммы штрафов превышают сотни миллионов евро. Поэтому, штраф в Украине для этой компании является скорее небольшим замечанием, чем особой проблемой. Возникает ощущение, что наши органы выбрали максимально лояльный и мягкий подход. Ведь по факту (при желании) Google можно обвинить и в более серьезных нарушениях".

"АМКУ сейчас пытается "доить" Google"

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает ситуацию с миллионным штрафом для Google достаточно специфической.

"Дело в том, что Украина до конца не определила свою модель поведения с международными интернет-гигантами — Google, YouTube, Facebook. В мире есть страны, которые пошли по пути ограничений — Китай, Северная Корея, РФ. Они делают всё, чтобы снизить влияние данных платформ внутри своих государств, — подчеркивает Плотников. — По Украине мы пока имеем первое чтение закона о т.н. "налоге на Google". Теперь вот этот штраф. При этом, с моей точки зрения, если страна исповедует модель открытой экономики, если стремится интегрироваться в мировое информационное пространство, ограничений не должно быть в области интернет-ресурсов. Мы же, похоже, не можем определиться: идем по пути замкнутости от мира, развития внутренних ресурсов или интегрируемся в мировое пространство".

Эксперт оценивает решение АМКУ как притеснение компании Google, подчеркивая, что является сторонником того, чтобы в информационной сфере были открыты.

"Можно сказать, что АМКУ сейчас пытается "доить" Google. Не исключено, что, сдуру выполняя чьи-то указания по наполнению бюджета всеми возможными способами, — отмечает Алексей Плотников. — Между тем, Google — это не наш бизнес, который проглотит все нападки со стороны власти. Мировая корпорация может и среагировать, причем достаточно жестко".

Дискуссию может вызвать размер штрафа

Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль, считает, что в самом факте наложения штрафа на Google нет нечего неожиданного.

"Компания регулярно является ответчиком судебных разбирательств. Однако если, например, в ЕС и США предметом таких дел является коммерческая деятельность компании, то, например, в РФ — доступ к информации и ее распространение. А в Китае запрещен не только Google, но и все связанные с компанией платформы", — напоминает Владимир Коваль.

Он считает, что АМКУ наложил штраф на компанию в пределах своей компетенции.

"Дискуссионным может быть размер штрафа. Но это уже вопрос к юристам, — отмечает Владимир Коваль. — Очевидно, что наложение санкций на компанию не повлияет на ее дальнейшую работу в Украине".

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