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Google запустила конкурента TikTok - что это за приложение

Видео на сервисе YouTube Shorts собирают около 3,5 миллиарда просмотров

сегодня, 11:10
Автор:

Кириєнко Анна








TikTok — один из самых популярных приложений в мире. Эта социальная сеть вернула популярность формата коротких видеороликов. Однако власти некоторых стран враждебно относятся к TikTok из ряда веских причин.

Google запустила конкурента TikTok - что это за приложение

YouTube Shorts может стать конкурентом TikTok - главная информация о сервисе. Фото: tokblog.ru

Запрет социальной сети мотивировал многие компании заниматься разработкой приложений подобного формата. Поэтому и Google создал YouTube Shorts, который уже доступен в Америке и Индии. Пока приложение проходит бета-тестирование.

YouTube Shorts — это сервис, который позволяет публиковать короткие вертикальные видео продолжительностью не более шестидесяти секунд. Они показываются не только на каналах авторов, но и в специальном разделе на главной странице YouTube.

Сервис имеет несколько полезных инструментов таких как добавление музыки, таймер, управление скоростью.

Сейчас короткие видеоролики в YouTube Shorts каждый день собирают около 3,5 миллиарда просмотров.

Эксперты прогнозируют, что Google совсем скоро сможет забрать у TikTok большую часть аудитории.

YouTube Shorts в ближайшее время может появиться в других странах мира. Однако точной даты или официальных заявлений об этом нет. К тому же пока приложение доступно не для всех граждан Америки или Индии, поскольку выборка бета-версии происходит случайно.


Напомним, что компания Xiaomi запускает новое приложение для Android и iPhone, который станет конкурентом Clubhouse. Программа, разработанная китайцами, называется MiTalk и сейчас находится на стадии первичной проверки. Подробнее о ней можно прочитать в нашем материале.

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Источник: https://www.xda-developers.com/youtube-tiktok-like-shorts-feature-is-rolling-out-in-beta-in-the-us/
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