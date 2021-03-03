Google запустила конкурента TikTok - что это за приложение

Язык
Coinspot 03.03.2021
BTC/USD
51692.01
ETH/USD
1609.70
LTC/USD
194.48
НБУ 03.03.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
TikTok — один из самых популярных приложений в мире. Эта социальная сеть вернула популярность формата коротких видеороликов. Однако власти некоторых стран враждебно относятся к TikTok из ряда веских причин.
YouTube Shorts может стать конкурентом TikTok - главная информация о сервисе. Фото: tokblog.ru
Запрет социальной сети мотивировал многие компании заниматься разработкой приложений подобного формата. Поэтому и Google создал YouTube Shorts, который уже доступен в Америке и Индии. Пока приложение проходит бета-тестирование.
YouTube Shorts — это сервис, который позволяет публиковать короткие вертикальные видео продолжительностью не более шестидесяти секунд. Они показываются не только на каналах авторов, но и в специальном разделе на главной странице YouTube.
Сервис имеет несколько полезных инструментов таких как добавление музыки, таймер, управление скоростью.
Сейчас короткие видеоролики в YouTube Shorts каждый день собирают около 3,5 миллиарда просмотров.
Эксперты прогнозируют, что Google совсем скоро сможет забрать у TikTok большую часть аудитории.
YouTube Shorts в ближайшее время может появиться в других странах мира. Однако точной даты или официальных заявлений об этом нет. К тому же пока приложение доступно не для всех граждан Америки или Индии, поскольку выборка бета-версии происходит случайно.
Напомним, что компания Xiaomi запускает новое приложение для Android и iPhone, который станет конкурентом Clubhouse. Программа, разработанная китайцами, называется MiTalk и сейчас находится на стадии первичной проверки. Подробнее о ней можно прочитать в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать о приложениях, которые защитят вас от кражи личных данных со смартфона. Перечень программ смотрите в нашем материале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости