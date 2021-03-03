Google запустила конкурента TikTok - что это за приложение



















TikTok — один из самых популярных приложений в мире. Эта социальная сеть вернула популярность формата коротких видеороликов. Однако власти некоторых стран враждебно относятся к TikTok из ряда веских причин.

YouTube Shorts может стать конкурентом TikTok - главная информация о сервисе. Фото: tokblog.ru

Запрет социальной сети мотивировал многие компании заниматься разработкой приложений подобного формата. Поэтому и Google создал YouTube Shorts, который уже доступен в Америке и Индии. Пока приложение проходит бета-тестирование.

YouTube Shorts — это сервис, который позволяет публиковать короткие вертикальные видео продолжительностью не более шестидесяти секунд. Они показываются не только на каналах авторов, но и в специальном разделе на главной странице YouTube.

Сервис имеет несколько полезных инструментов таких как добавление музыки, таймер, управление скоростью.

Сейчас короткие видеоролики в YouTube Shorts каждый день собирают около 3,5 миллиарда просмотров.

Эксперты прогнозируют, что Google совсем скоро сможет забрать у TikTok большую часть аудитории.

YouTube Shorts в ближайшее время может появиться в других странах мира. Однако точной даты или официальных заявлений об этом нет. К тому же пока приложение доступно не для всех граждан Америки или Индии, поскольку выборка бета-версии происходит случайно.





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