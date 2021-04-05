Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен: причина

BTC/USD
59665.99
ETH/USD
2132.79
LTC/USD
209.58
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
32.95
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиза Снисар
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 1 млн гривен ООО "Гугл". На компанию наложили штраф за непредставление в установленный срок сведений по требованию государственного уполномоченного АМКУ. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ 5 апреля.
Google - фото из открытых источников
По данным пресс-службы, такое решение приняла временная административная коллегия комитета на заседании 2 апреля 2021 года. Размер штрафа обусловливается тем фактом, что ООО "Гугл" не предоставляло комитету информацию более года.
По данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО "Гугл" зарегистрировано в Киеве. Учредителями являются Гугл Интернэшнл ЛЛС и Гугл ЛЛС. В свою очередь конечными бенефициарными владельцами этих компаний являются Ларри Пейдж и Сергей Брин.
Напомним, что Верховная Рада приняла за основу законопроект о так называемом "налоге на Google". Он предполагает введение налога с продаж электронных услуг.
Как ранее сообщали "Комментарии", в 2020 году украинские пользователи поисковой системы Google искали информацию о коронавирусе, мониторили президентские выборы в США и осваивали программу Zoom. О самых популярных в этом году гугл-запросах рассказали на презентации Google Украина. В десятку самых популярных запросов также вошли "коронавирус рекомендации", "выборы в США", "Google Classroom", "На урок", "Холостячка", "Праздники 2020", "Карантин в Украине", "Zoom".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости