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Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен: причина

Google получил штраф от АМКУ в размере 1 млн гривен

сегодня, 17:08
Автор:

Лиза Снисар

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 1 млн гривен ООО "Гугл". На компанию наложили штраф за непредставление в установленный срок сведений по требованию государственного уполномоченного АМКУ. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ 5 апреля. 

Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен: причина

Google - фото из открытых источников

По данным пресс-службы, такое решение приняла временная административная коллегия комитета на заседании 2 апреля 2021 года. Размер штрафа обусловливается тем фактом, что ООО "Гугл" не предоставляло комитету информацию более года.

"Эта информация была необходима комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя относительно блокировки его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес"", — говорится в сообщении.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО "Гугл" зарегистрировано в Киеве. Учредителями являются Гугл Интернэшнл ЛЛС и Гугл ЛЛС. В свою очередь конечными бенефициарными владельцами этих компаний являются Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Напомним, что Верховная Рада приняла за основу законопроект о так называемом "налоге на Google". Он предполагает введение налога с продаж электронных услуг.

Как ранее сообщали "Комментарии", в 2020 году украинские пользователи поисковой системы Google искали информацию о коронавирусе, мониторили президентские выборы в США и осваивали программу Zoom. О самых популярных в этом году гугл-запросах рассказали на презентации Google Украина. В десятку самых популярных запросов также вошли "коронавирус рекомендации", "выборы в США", "Google Classroom", "На урок", "Холостячка", "Праздники 2020", "Карантин в Украине", "Zoom".


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Источник: https://amcu.gov.ua/news/amku-oshtrafuvav-gugl-na-1-000-000-griven?fbclid=IwAR0tEXwKMvXEDPv4B-fZyfggTNnAFph0xa-c5gXE8IEIbfG4wfBSTXyZ7GY
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