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Как умерла Свинка Пеппа: что украинцы чаще всего гуглили в 2020 году

Представители Google рассказали, чем в 2020 году больше всего интересовались украинцы

сегодня, 14:42
Автор:

Вечканова Елена

В 2020 году украинские пользователи поисковой системы Google искали информацию о коронавирусе, мониторили президентские выборы в США и осваивали программу Zoom. О самых популярных в этом году гугл-запросах рассказали на презентации Google Украина.

Как умерла Свинка Пеппа: что украинцы чаще всего гуглили в 2020 году

Фото: allconnect.com

Ожидаемо, наиболее актуальной темой поиска для украинцев стал коронавирус. Пользователи интересовались симптомами этой болезни, а также гриппа, антисептиками для рук, защитными масками, антителами и т.п. Наибольший интерес к ковидной тематике соотечественники проявили в апреле.

Как умерла Свинка Пеппа: что украинцы чаще всего гуглили в 2020 году - фото 2

Кроме того, в десятку самых популярных запросов также вошли "коронавирус рекомендации", "выборы в США", "Google Classroom", "На урок", "Холостячка", "Праздники 2020", "Карантин в Украине", "Zoom".

Также украинцы искали:

• что такое: пандемия, коронавирус, локдаун, дефолт, карантин выходного дня, чрезвычайное положение;

• как: пошить маску, сделать антисептик, лечить коронавирус, жениться, вернуть обоняние, сделать все хорошо и как умерла Свинка Пеппа;

• почему: горит Австралия, растет доллар, нельзя дарить часы, освободили ексочильника Офиса президента Украины Андрея Богдана и т.п.

"Персоной года" объявлен российский оппозиционер Алексей Навальный. В тройку самых "популярных" лиц Google в 2020-м также вошли новоизбранный президент Штатов Джо Байден и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Из отечественных имен в десятку самых "загугленных" лиц попал мэр Харькова Геннадий Кернес.

Российский актер Борис Клюев стал для украинских пользователей "потерей года". К тому же, в поисковой ленте часто появлялись запросы относительно других умерших знаменитостей: баскетболиста Коби Брайанта, футболиста Диего Марадоны, актера Чедвика Боузмана, погибшего от рук американских полицейских афроамериканца Джорджа Флойда и других.

"Фильм года", по версии украинских гугл-запросов, — "Заражение", "Сериал года" — "Бумажный дом", "Книга года" — "Маленькие женщины" Луизы Мэй Олкотт.

Самым популярным "загугленным" товаром оказалась обычная медицинская маска.

Напомним, что в 2019 году, по информации Goggle Trends, украинцы больше всего интересовались восьмым сезоном сериала "Игра престолов". "Персоной года" тогда стал президент Владимир Зеленский, "Потерей" — российская певица Юлия Началова, а самым популярным товаром оказался iPhone 11.

Ранее "Комментарии" сообщали об обнародованном Google рейтинге самых популярных среди украинцев клипов на Youtube в 2020 году.


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Источник: https://babel.ua/news/55897-koronavirus-vibori-u-ssha-ta-holostyachka-google-rozpovila-shcho-ukrajinci-shukali-naychastishe-u-2020-roci
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