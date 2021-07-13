logo
Русский Українська

BTC/USD

32733.52

ETH/USD

1990.87

LTC/USD

133.95

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Google выпустит новое приложение для компьютеров: что известно (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Google выпустит новое приложение для компьютеров: что известно (ФОТО)

Новое универсальное приложение заменит Backup and Sync и Drive File Stream

сегодня, 19:24
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Google запустила новое приложение для персональных компьютеров. Об этом сообщает издание GSMArena. 

Google выпустит новое приложение для компьютеров: что известно (ФОТО)

Новое приложение от Google. Фото из открытых источников

Google выпустила новое приложение под названием Google Drive для пользователей персональных компьютеров. Оно заменит Backup and Sync и Drive File Stream. 

Для справки: Несколько лет назад Google разделила программу Google Drive на Backup and Sync для обычных пользователей и Drive File Stream — для корпоративных. 

На данный момент в компании решили выпустить одно универсальное приложение Google Drive для всех пользователей. Оно доступно как для пользователей компьютеров под управлением операционной системы Windows, так и MacOS.

Уже на следующей неделе (19 июля) Google начнет переводить пользователей на новинку, а с августа пользователи Backup and Sync получат уведомление с инструкцией по переходу. 

Уже первого октября компания полностью закроет Backup and Sync. 

Google выпустит новое приложение для компьютеров: что известно (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Samsung выпустила бета-версию своего браузера для смартфонов. Теперь он будет работать с помощью нового движка. Пользователи получат новые функции и улучшение конфиденциальности браузера. Стала известна дата стабильной версии новинки. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" писал о том, что разработчики популярного мессенджера WhatsApp готовят новое обновление. В нём появится новая возможность, благодаря которой больше не нужно будет открывать ссылку в чате, чтобы узнать её содержание. Новинка будет доступной как для пользователей устройств на iOS, так и для Android. Подробности — в нашей статье. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gsmarena.com/google_drive_for_desktop_to_replace_backup_and_sync_from_july_19-news-50018.php
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ