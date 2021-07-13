Google выпустит новое приложение для компьютеров: что известно (ФОТО)

Американская компания Google запустила новое приложение для персональных компьютеров. Об этом сообщает издание GSMArena.

Новое приложение от Google. Фото из открытых источников

Google выпустила новое приложение под названием Google Drive для пользователей персональных компьютеров. Оно заменит Backup and Sync и Drive File Stream.

Для справки: Несколько лет назад Google разделила программу Google Drive на Backup and Sync для обычных пользователей и Drive File Stream — для корпоративных.

На данный момент в компании решили выпустить одно универсальное приложение Google Drive для всех пользователей. Оно доступно как для пользователей компьютеров под управлением операционной системы Windows, так и MacOS.

Уже на следующей неделе (19 июля) Google начнет переводить пользователей на новинку, а с августа пользователи Backup and Sync получат уведомление с инструкцией по переходу.

Уже первого октября компания полностью закроет Backup and Sync.





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