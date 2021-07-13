Samsung выпустит новую версию своего браузера для смартфонов: что нового (ФОТО)

Samsug объявила о выходе бета-версии браузера Samsung Internet 15.0. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Samsung выпустит новую версию своего браузера для смартфонов. Фото из открытых источников

Как стало известно, бету браузера для смартфонов, который находится на третьем месте по популярности, пользователи уже сейчас могут скачать из магазинов приложений Google Play и Galaxy Store. Новая версия браузера перешла на использование Chromium 90.

Для справки: прошлая 14 версия Samsung Internet базируется на движке Chromium 87.





В новинке разработчики уделили внимание улучшению конфиденциальности, например, отмечается, новая защита от создания цифровых отпечатков (данный метод отслеживает использование сети для определения информации о пользователе) и функция удаления информации, которую браузер сохранил на устройстве и может давать точное представление об этих данных. Кроме этого, теперь, когда пользователь активирует возможность "секретного" режима Samsung Internet будет оставаться в нём по умолчанию, не требуя активации при каждом входе.

Также программисты добавили виджет для основного экрана, который будет упрощать поиск необходимой информации.

Выход новинки запланирован уже на конец этого лета.





Напомним, ранее издание "Комментарии" уже сообщало о том, что американская компания Google разрабатывает новую функцию для своего браузера Chrome. С помощью новой технологии пользователи смогут мгновенно открывать закрытые вкладки. Стало известно, как будет работать данная функция. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в компании Google перестанут выпускать обновления для одной из версий операционной системы Android. Последнее обновление для неё пользователи смогут получить уже в ближайшее время. Стала известна, причина такого решения. На гаджетах, которые работают под управлением данной операционки, могут нестабильно работать новые приложения и сервисы.

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