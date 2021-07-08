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В Google Сhrome добавят новую функцию: что известно

Chrome улучшит свое быстродействие

сегодня, 12:12
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Google разрабатывает новую функцию для своего популярного браузера. Информация об этом появилась на сайте Chromium Gerrit. 

В Google Сhrome добавят новую функцию: что известно

Новая функция браузера Chrome. Фото из открытых источников

Как стало известно, в скором времени пользователи браузера смогут получить возможность, благодаря которой можно будет восстанавливать закрытые вкладки без временных задержек. 

Если пользователь вдруг закроет вкладку, то он сможет её быстро восстановить, нажав специальную клавишу. Недавно закрытая страница будет подгружаться из кэша памяти браузера, где хранятся данные, что могут быть запрошены с наиболее высокой вероятностью. 

Известно, что данная возможность пока не появилась в версии Canary. Программное обеспечение использует тот же механизм, что и кеш прокручивания страниц вперед и назад - BFcache. Это технология компании Google, которая позволяет моментально возвращаться к уже просмотренным страницам. Если пользователь случайно закрывает нужную вкладку, то браузер не будет удалять её из памяти. Вернувшись на вкладку в течение пятнадцати секунд после закрытия, информация будет подгружаться из кэша, создавая впечатление моментальной загрузки. 

На данный момент новые возможности уже проходят тестирование. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американской компании Google уже несколько лет разрабатывают полезную функцию для своего браузера Chrome. О грядущем обновление рассказали пользователи, которые обнаружили информацию в файлах браузера. Новая возможность будет заключиться в быстродействии Chrome для персональных компьютеров. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что разработчики популярного мессенджера WhatsApp выпустили новую бета-версию своего приложения. Обновление вносит изменения в дизайн пользовательского интерфейса. 


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Источник: https://pingvin.pro/gadgets/news-gadgets/v-chrome-testuyut-funkcziyu-myttyevogo-vidnovlennya-vkladok-pislya-zakryttya-brauzera.html
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comments

Обусуждения

Нея

сегодня, 11:23

Фигня, это уже давно известная функция. Заходим история и открываем "недавно закрытые вкладки" Эту кнопку что, перенусут на более видное место?? :D

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