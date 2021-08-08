Какую «опасную» функцию нужно отключать на iPhone

Несмотря на то, что продукция от компании Apple славится своей безопасностью, у всех гаджетов есть "слабые места". Эксперт Зак Доффман рассказал, какую функцию стоит отключать всем владельцам iPhone.

Что нужно отключить на iPhone (фото из открытых источников)

В статье для журнала Forbes специалист рассказал, что на мобильном устройстве нужно отключить автоматическое подключение к сетям Wi-Fi. Для этого нужно зайти в разделы "Запрос на подключение" и "Автодоступ к точке" и поставить галочку на отметке "Спросить".

Если этого не сделать, то можно попасть на крючок злоумышленников, потому что они могут перехватывать интернет-трафик и получить контроль над вашим гаджетом. Также есть риск подхватить вредоносную программу (в новой iOS 14.7.1 такая уязвимость уже была исправлена).

Более того, эксперт рекомендует избегать бесплатных точек раздачи Wi-Fi, отдавая предпочтение мобильному интернету.

Напомним, что iPhone 14 от американской компании Apple может получить новую камеру. Патент, который получил название "Складная камера", был одобрен патентным ведомством Соединенных Штатов Америки. Он позволяет устанавливать в мобильное устройство модуль камеры, состоящий из нескольких линз.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что смартфон iPhone 12 Mini перестали производить во втором квартале этого года. Причиной для остановки производства послужили низкие продажи.

По данным TrendForce, ожидается, что компания Apple сосредоточится на продаже трех остальных смартфонов из 12 серии iPhone (ProMax, Pro и стандартной версии iPhone 12). Но версия Mini по-прежнему доступна для покупки на официальном сайте компании.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!