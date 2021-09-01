Стала известна официальная дата выхода Windows 11

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Денис Подставной
Американская компания Microsoft официально объявила дату выхода своей новой операционной системы. Об этом сообщается в официальном блоге компании.
Дата выхода Windows 11. Фото из открытых источников
Как стало известно, выход новой операционной системы Windows 11 состоится уже пятого октября этого года. Она будет распространиться в виде бесплатного обновления на соответствующих персональных компьютерах с установленной Windows 10.
Кроме того, с этого дня в продаже будут появляться устройства уже с предустановленной Windows 11. В компании отметили особенности новой операционки среди которых, новый дизайн, звуки, повышенная производительность, эффективность работы с приложениями, а также многое другое.
Также в Microsoft сообщили, что процесс бесплатного обновления до новой операционной системы, который начнется 5 октября, будет проходить в несколько этапов для повышения качества.
Пользователи, которые по каким-то причинам не захотят устанавливать новинку на свои компьютеры смогут и дальше оставаться на Windows 10. Её поддержка будет осуществляться до 2025 года.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что инсайдеры рассказали о том, когда Apple выпустить iPhone без "челки". В будущем все флагманские смартфоны и планшетные компьютеры производства Apple будут отличаться от своих более дешёвых "собратьев" наличием подэкранной камеры. Это в свою очередь позволит отказаться от выреза в экране. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что американская компания Google в ближайшем будущем выпустит крупное обновления для своей операционной системы Android TV. Благодаря новинке пользователи смарт-телевизоров под управлением этой операционки получат более качественное изображение. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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