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Главная Новости IT технологии Стала известна официальная дата выхода Windows 11
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Стала известна официальная дата выхода Windows 11

Обновление до новой Windows будет проходить поэтапно

сегодня, 14:41
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Microsoft официально объявила дату выхода своей новой операционной системы. Об этом сообщается в официальном блоге компании. 

Стала известна официальная дата выхода Windows 11

Дата выхода Windows 11. Фото из открытых источников

Как стало известно, выход новой операционной системы Windows 11 состоится уже пятого октября этого года. Она будет распространиться в виде бесплатного обновления на соответствующих персональных компьютерах с установленной Windows 10. 

Кроме того, с этого дня в продаже будут появляться устройства уже с предустановленной Windows 11. В компании отметили особенности новой операционки среди которых, новый дизайн, звуки, повышенная производительность, эффективность работы с приложениями, а также многое другое. 

Также в Microsoft сообщили, что процесс бесплатного обновления до новой операционной системы, который начнется 5 октября, будет проходить в несколько этапов для повышения качества. 

Пользователи, которые по каким-то причинам не захотят устанавливать новинку на свои компьютеры смогут и дальше оставаться на Windows 10. Её поддержка будет осуществляться до 2025 года. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что инсайдеры рассказали о том, когда Apple выпустить iPhone без "челки". В будущем все флагманские смартфоны и планшетные компьютеры производства Apple будут отличаться от своих более дешёвых "собратьев" наличием подэкранной камеры. Это в свою очередь позволит отказаться от выреза в экране. Подробно об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" информировал о том, что американская компания Google в ближайшем будущем выпустит крупное обновления для своей операционной системы Android TV. Благодаря новинке пользователи смарт-телевизоров под управлением этой операционки получат более качественное изображение. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2021/08/31/windows-11-available-on-october-5/
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