Когда Apple выпустит iPhone без "чёлки"

Компьютеры Mac от Apple получат систему распознавания лица FaceID. Об этом рассказал редактор издания Bloobmberg.

Когда выйдет iPhone без "чёлки". Фото из открытых источников

По словам Марка Гурмана, компьютеры Mac получат Face ID в течении "пары лет". Он добавил, что цель Apple состоит в том, чтобы все его будущие устройства поддерживали фирменную систему распознавания лиц.

В будущем даже бюджетные модели (например, iPhone SE), которые на данный момент оснащаются системой распознавания отпечатков пальцев Touch ID будут оснащены технологией Face ID. Также он добавил, что сканер отпечатка пальцев является ключевым фактором в недорогих устройствах от Apple, поскольку это более дешёвая альтернатива продвинутому Face ID.

Также он считает, что все флагманские смартфоны и планшетные компьютеры от Apple будут отличаться от своих более дешёвых собратьев наличием подэкранной камеры. Это позволит отказаться от выреза в экране. По мнению Гурмана, первый iPhone без "чёлки" выйдет уже в 2023 году.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что инсайдеры рассказали, каким будет новый iPhone SE от Apple. Стало известно, когда новинка может поступить в продажу, а также появилась информация о его дизайне и возможностях. Новая версия iPhone SE должна будет стать самым дешёвым смартфоном от компании Apple с поддержкой сетей 5G. Это должно усилить позиции Apple на рынке устройств с поддержкой сетей нового поколения. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, каким будет iPhone 13. В Сети появилась информация о том, что Apple может установить на свою новинку дисплей с always on режимом. Также дисплей может получить и другие технологии, а чёлка станет меньшей в размерах. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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