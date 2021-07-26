logo
Русский Українська

BTC/USD

38425.59

ETH/USD

2340.09

LTC/USD

137.72

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Когда Apple выпустит iPhone без "чёлки"
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда Apple выпустит iPhone без "чёлки"

Компьютеры Mac от Apple получат систему распознавания лица FaceID

сегодня, 13:02
Автор:

Денис Подставной

Компьютеры Mac от Apple получат систему распознавания лица FaceID. Об этом рассказал редактор издания Bloobmberg. 

Когда Apple выпустит iPhone без "чёлки"

Когда выйдет iPhone без "чёлки". Фото из открытых источников

По словам Марка Гурмана, компьютеры Mac получат Face ID в течении "пары лет".  Он добавил, что цель Apple состоит в том, чтобы все его будущие устройства поддерживали фирменную систему распознавания лиц. 

В будущем даже бюджетные модели (например, iPhone SE), которые на данный момент оснащаются системой распознавания отпечатков пальцев Touch ID будут оснащены технологией Face ID. Также он добавил, что сканер отпечатка пальцев является ключевым фактором в недорогих устройствах от Apple, поскольку это более дешёвая альтернатива продвинутому Face ID. 

Также он считает, что все флагманские смартфоны и планшетные компьютеры от Apple будут отличаться от своих более дешёвых собратьев наличием подэкранной камеры. Это позволит отказаться от выреза в экране.  По мнению Гурмана, первый iPhone без "чёлки" выйдет уже в 2023 году. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что инсайдеры рассказали, каким будет новый iPhone SE от Apple. Стало известно, когда новинка может поступить в продажу, а также появилась информация о его дизайне и возможностях. Новая версия iPhone SE должна будет стать самым дешёвым смартфоном от компании Apple с поддержкой сетей 5G. Это должно усилить позиции Apple на рынке устройств с поддержкой сетей нового поколения.  Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том,  каким будет iPhone 13. В Сети появилась информация о том, что Apple может установить на свою новинку дисплей с always on режимом. Также дисплей может получить и другие технологии, а чёлка станет меньшей в размерах. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/07/26/mac-face-id-iphone-2023-bloomberg.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ