Создатель ChatGPT предупреждает об опасности искусственного интеллекта

Популярность чат-бота ChatGPT привлекла внимание к искусственному интеллекту. Однако создатель этого инструмента обращает внимание на потенциальные опасности ИИ, которые могут произойти в будущем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Сема Альтмана.

Чат-бот ChatGPT, работающий на основе искусственного интеллекта. Фото из открытых источников

Основатель компании OpenAI, создавшей ChatGPT Сэм Альтман, рассказал, что искусственный интеллект имеет значительный потенциал для многих сфер применения.

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"Эти инструменты помогут нам быть более продуктивными (не могу дождаться, чтобы тратить меньше времени на электронную почту!), более здоровыми (медицинские консультанты ИИ для людей, которые не могут себе позволить лечение), умнее (студенты используют ChatGPT для обучения)", — пишет Альтман.

В целом бизнесмен считает переход к технологиям искусственного интеллекта прорывной вехой и сравнивает этот этап с началом использования смартфонов, которые сейчас практически незаменимы в жизни человека. Несмотря на множество преимуществ, создатель ChatGPT подчеркнул, что ИИ может скрывать в себе потенциальные опасности.

По его мнению, обществу нужно дать время адаптироваться и привыкнуть к большим возможностям, которые дает искусственный интеллект. Массовое внедрение искусственного интеллекта может привести к необходимости быстрого регулирования этого инструмента, в частности, через Конгресс США или Европейскую комиссию. Одной из самых больших проблем, на которую обратил внимание Альтман, является использование ChatGPT для создания различных предубеждений и в политических целях.

"Нам также нужно достаточно времени, чтобы наши учреждения поняли, что делать. Очень важно иметь время, чтобы понять, что происходит, как люди хотят использовать эти инструменты и как общество может развиваться дальше", — пишет создатель ChatGPT .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект впервые руководил истребителем.

Также "Комментарии" писали об ошибке ИИ, которая обошлась компании Google в 100 миллиардов долларов.