Скрытая функция Viber, о которой должен знать каждый

Мессенджеры стали неотъемлемой частью жизни современного человека, а наиболее популярным из них является Viber. Его используют не только для личного общения, а и для ведения деловых переписок. Потому многие владельцы аккаунтов дорожат информацией. О способах, как сохранить переписку в Viber, рассказали в профильном блоге о мессенджере.

Секретная функция Viber, о которой должен знать каждый - фото из открытых источников

Для того чтобы сохранять сообщения, нужно включить опцию резервного копирования. Пользователю требуется войти в "Настройки" — "Конфиденциальность", щелкнуть "Учетная запись" — "Резервное копирование" — "Создать резервную копию". Затем нужно выбрать периодичность, с которой будут сохраняться данные. Резервная копия будет располагаться в облачном хранилище.

Существует еще способ сохранения переписок. Владельцам смартфонов с Android нужно перейти в "Настройки", кликнуть "Вызовы и сообщения", а затем выбрать "Отправить историю". Приложение запросит адрес электронной почты, на которую будет отправлена нужная информация.

Владельцы iPhone могут сохранить переписки аналогично первому способу. Информация будет сохранена в iCloud.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что iPhone имеет множество разнообразных полезных и неочевидных функций, с которыми, как показывает практика, знакомы лишь самые опытные пользователи. Эти функции могут сделать использование устройства удобнее или даже интереснее.

В материале нашего издания также можно прочитать о секретных возможностях мессенджера Telegram, таких как защита паролем, ускорение аудиосообщений, отложенные сообщения и других интересных функциях.

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