iPhone имеет множество разнообразных полезных и неочевидных функций, с которыми, как показывает практика, знакомы лишь самые опытные пользователи. Эти функции могут сделать использование устройства удобнее или даже интереснее, сообщается на профильном сайте "Компьютерра".

Секреты IOS: 5 скрытых функций iPhone, о которых должен знать каждый - фото из открытых источников

Siri — не обязательно девушка

Вы можете изменить голос своего виртуального помощника на мужской. Для этого нужно войти в "Настройки", затем выбрать "Siri и поиск", а после спустится к опции "Голос Siri".

Быстрый набор последнего номера

У смартфона также есть функция быстрого перезвона последнему набранному абоненту. Для этого в стандартном приложении достаточно дважды нажать на телефонную трубку.

Сканер документов

Эта функция на iPhone является очень полезной, поскольку больше не нужно прибегать к помощи офисных сканеров, чтобы отсканировать нужные бумаги. Для того, чтобы воспользоваться функцией, необходимо создать новую заметку, нажать "+", а затем "Отсканировать документы".

Лупа

Режим увеличительного стекла по умолчанию встроен в устройство от Apple, однако многие не знают, как им пользоваться. Стоит войти в "Настройки" — "Пункт управления" — "Настроить элем. управления". Там нужно выбрать "Лупу". Она будет доступна по свайпу снизу — вверх.

Световые уведомления

Смартфон не только способен подавать звуковой, но и световой сигнал. Он идеален для использования в темноте или в бесшумном режиме. Чтобы активировать его, нужно войти в меню "Универсального доступа" — "Слух", затем выбрать вкладку "Вспышка предупреждений".

Ранее портал "Комментарии" писал о скрытых возможностях Telegram.









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