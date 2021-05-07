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Скрытые возможности Telegram, о которых должен знать каждый

Эти функции сделают общение в мессенджере более безопасным и удобным

сегодня, 10:28
Автор:

Елизавета Черных

Общение в мессенджерах — стало неотъемлемой часть повседневной жизни современного человека. Telegram является одним из наиболее популярных программ для обмена сообщениями. Однако многие используют мессенджер, не догадываясь о полезных функциях, которые могут сделать ваше общение удобнее и интереснее, пишет T9GRAM.Me.

Скрытые возможности Telegram, о которых должен знать каждый

Скрытые возможности Telegram, о которых должен знать каждый - фото из открытых источников

Защита паролем. Если у вас имеются секретные чаты, которые лучше скрыть от лишних глаз, используйте код-пароль для входа в мессенджер. Откройте настройки безопасности и конфиденциальности Telegram, выберите раздел "код-пароль". Без его введения невозможно будет открыть переписки в мессенджере. 

Скрытые возможности Telegram, о которых должен знать каждый - фото 2

Ускорение аудио. Чтобы сэкономить время и как можно быстрее прослушать нужную информацию, голосовые сообщения можно ускорять.  Функция появляется уже во время включения аудио. Все, что нужно — тапнуть на "2х" и голосовое сообщение воспроизведется быстрее.

 Скрытые возможности Telegram, о которых должен знать каждый - фото 3

Отложенные сообщения. Если вы хотите, чтобы ваше сообщение было доставлено в определенное время и день, эта функция точно для вас. С помощью нее можно также напоминать о важных датах. Если вы вдруг боитесь пропустить чей-то день рождения, поздравьте этого человека заранее.  После того как вы написали сообщение, нажмите и удерживайте кнопку "Отправки сообщения" и выберите “Отправить позже”. После чего выберите дату и время отправки. Мессенджер доставит сообщение автоматически. 

Скрытые возможности Telegram, о которых должен знать каждый - фото 4

Сообщение без звука. Отличный вариант, если у вас появилось желание написать кому-то ночью, но вы боитесь, что звук уведомления разбудит человека. Эту функцию можно найти там, где и отложенные сообщения. Набирайте сообщение в мессенджере, а затем сделаете длинный тап по кнопке отправки, появится дополнительное меню, где будет кнопка “Отправить без звука”.

Скрытые возможности Telegram, о которых должен знать каждый - фото 5

Избранное. Это настоящая находка для тех, кто хочет хранить важные чаты, файлы, ссылки, каналы в одном месте. Таким образом вы можете передать файл с одного компьютера на другой не прибегая к помощи файловых ресурсов. Тоже самое касается ваших смартфонов. 

Скрытые возможности Telegram, о которых должен знать каждый - фото 6

Ранее портал "Комментарии" писал, что мессенджер Signal хотел потроллить Facebook из-за сбора данных. 



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Источник: https://t9gram.me/p/top-9-fishek-telegramma-o-kotoryh-vy-mogli-ne-znat#loc-4
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