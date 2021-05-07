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Главная Новости IT технологии Мессенджер Signal хотел потроллить Facebook из-за сбора данных
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Мессенджер Signal хотел потроллить Facebook из-за сбора данных

Команда мессенджера хотела напомнить ,как работает таргетинговая реклама

сегодня, 08:56
Автор:

Елизавета Черных

Мессенджер Signal, который известен конфиденциальностью и безопасностью, решил продемонстрировать, какую личную информацию о пользователях собирает социальная сеть Facebook, пишет MC.Today.

Мессенджер Signal хотел потроллить Facebook из-за сбора данных

Мессенджер Signal хотел потроллить Facebook из-за сбора данных - фото из открытых источников

Команда Signal разместила таргетинговую рекламу в Instagram с набором различной информации о пользователях, после чего аккаунт мессенджера был заблокирован. 

Основная суть данной рекламы заключалась в том, чтобы напомнить юзерам, как именно работает таргетированная реклама в Instagram. Плюс ко всему, в каждой своей публикации Signal рассказывал, каким образом человек, который увидел рекламу, попал в этот список. 

Signal указал данные о работе, геолокации, отношениях, событиях из жизни и так далее. Вот такие публикации могли видеть пользователи Instagram: 

Мессенджер Signal хотел потроллить Facebook из-за сбора данных - фото 2

"Вы видите эту рекламу, потому что вы инженер-химик, увлекающийся К-попом. Эта реклама использовала геолокацию, чтобы понять, что вы находитесь в Берлине...". 

"Вы получили это объявление, потому что вы учитель, но что более важно, вы Лев (и холост)..."

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что Viber — одно из самых простых современных приложений, которое позволяет пользователям отправлять сообщения, совершать видео- и голосовые звонки через интернет. Этой программой пользуется множество людей по всему миру. Но через Viber, как и через любой сетевой сервис, может произойти утечка информации. Хотите узнать, что вас прослушивают, эксперты выделили пять признаков того, что доступ к вашему мобильному мессенджеру есть не только у вас. При наличии 2-3 признаков стоит проверить свой телефон на вирусы, а также связаться с оператором и узнать, происходит ли переадресация с вашего номера на какой-то другой.







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Источник: https://mc.today/signal-hotel-potrollit-facebook-iz-za-sbora-informatsii-v-instagram-messendzher-srazu-zhe-zablokirovali/
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