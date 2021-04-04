Пять признаков того, что ваш Viber прослушивают

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МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Viber
— одно из самых простых современных приложений, которое позволяет
пользователям отправлять сообщения, совершать видео- и голосовые звонки через
интернет. Этой программой пользуется множество людей по всему миру. Но через Viber,
как и через любой сетевой сервис, может произойти утечка информации. Как
узнать, что кто-то вас прослушивает?
Как узнать, что ваш Viber прослушивают / фото: Shutterstock
Эксперты
выделили пять признаков того, что доступ к вашему мобильному мессенджеру есть
не только у вас:
Быстрая разрядка
аккумулятора
Если
батарея вашего смартфона начала быстро разряжаться, хотя вы им практически не
пользуетесь, тогда это — "звоночек", что вас прослушивают и эта скрытая операция
"ест" ресурс вашего девайса.
Шумовые помехи
Если
во время разговора с другим человеком по Viber вы в трубке слышите какие-то шумовые
помехи, это также может свидетельствовать о том, что вас кто-то прослушивает. Но
это не относится к тем случаям, когда вы слышите эхо собственного голоса.
Телефон "странно
себя ведет"
Может
быть такое, что экран вашего телефона самостоятельно включается или
блокируется, хотя вы не совершаете с ним никаких манипуляций. Складывается
впечатление, что он "живет своей жизнью".
Исчезают деньги
Если
вы недавно пополнили счет, но заметили, что деньги с него быстро исчезли, стоит
связаться с мобильным оператором и выяснить, в чем дело. Это также может быть признаком
того, что в работу вашего смартфона кто-то вмешивается.
Спам в Viber
Если
друзья начали получать от вас в Viber сообщения странного содержания, то это еще
один (самый распространенный) признак того, что в вашем смартфоне есть "чужой".
Эксперты
говорят, что при наличии 2-3 признаков стоит проверить свой телефон на вирусы,
а также связаться с оператором и узнать, происходит ли переадресация с вашего
номера на какой-то другой.
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издание "Комментарии" сообщало, как мошенники блокируют телефоны украинцев.
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сегодня, 08:52
Общайтесь в Вайбере только с компа, с антивирусом или самым простым (Simpl) файрволом, который скромно сообщает о всех попытках выйти от вас в интернет. А на своём смарте поставьте "запрет на передачу данных" и будет вам счастье...