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Пять признаков того, что ваш Viber прослушивают

Viber, как и любой другой мессенджер, имеет уязвимости

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Viber — одно из самых простых современных приложений, которое позволяет пользователям отправлять сообщения, совершать видео- и голосовые звонки через интернет. Этой программой пользуется множество людей по всему миру. Но через Viber, как и через любой сетевой сервис, может произойти утечка информации. Как узнать, что кто-то вас прослушивает?

Пять признаков того, что ваш Viber прослушивают

Как узнать, что ваш Viber прослушивают / фото: Shutterstock

Эксперты выделили пять признаков того, что доступ к вашему мобильному мессенджеру есть не только у вас:

Быстрая разрядка аккумулятора

Если батарея вашего смартфона начала быстро разряжаться, хотя вы им практически не пользуетесь, тогда это — "звоночек", что вас прослушивают и эта скрытая операция "ест" ресурс вашего девайса.

Шумовые помехи

Если во время разговора с другим человеком по Viber вы в трубке слышите какие-то шумовые помехи, это также может свидетельствовать о том, что вас кто-то прослушивает. Но это не относится к тем случаям, когда вы слышите эхо собственного голоса.

Телефон "странно себя ведет"

Может быть такое, что экран вашего телефона самостоятельно включается или блокируется, хотя вы не совершаете с ним никаких манипуляций. Складывается впечатление, что он "живет своей жизнью".

Исчезают деньги

Если вы недавно пополнили счет, но заметили, что деньги с него быстро исчезли, стоит связаться с мобильным оператором и выяснить, в чем дело. Это также может быть признаком того, что в работу вашего смартфона кто-то вмешивается.

Спам в Viber

Если друзья начали получать от вас в Viber сообщения странного содержания, то это еще один (самый распространенный) признак того, что в вашем смартфоне есть "чужой".

Эксперты говорят, что при наличии 2-3 признаков стоит проверить свой телефон на вирусы, а также связаться с оператором и узнать, происходит ли переадресация с вашего номера на какой-то другой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как мошенники блокируют телефоны украинцев.


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Источник: https://biz.today.ua/ru/ukrayinska-yak-diznatys-shho-vash-viber-prosluhovuyut-5-harakternyh-oznak/
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Обусуждения

Зелёная Плесень

сегодня, 08:52

Общайтесь в Вайбере только с компа, с антивирусом или самым простым (Simpl) файрволом, который скромно сообщает о всех попытках выйти от вас в интернет. А на своём смарте поставьте "запрет на передачу данных" и будет вам счастье...

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