Пять признаков того, что ваш Viber прослушивают

Viber — одно из самых простых современных приложений, которое позволяет пользователям отправлять сообщения, совершать видео- и голосовые звонки через интернет. Этой программой пользуется множество людей по всему миру. Но через Viber, как и через любой сетевой сервис, может произойти утечка информации. Как узнать, что кто-то вас прослушивает?

Как узнать, что ваш Viber прослушивают / фото: Shutterstock

Эксперты выделили пять признаков того, что доступ к вашему мобильному мессенджеру есть не только у вас:

Быстрая разрядка аккумулятора

Если батарея вашего смартфона начала быстро разряжаться, хотя вы им практически не пользуетесь, тогда это — "звоночек", что вас прослушивают и эта скрытая операция "ест" ресурс вашего девайса.

Шумовые помехи

Если во время разговора с другим человеком по Viber вы в трубке слышите какие-то шумовые помехи, это также может свидетельствовать о том, что вас кто-то прослушивает. Но это не относится к тем случаям, когда вы слышите эхо собственного голоса.

Телефон "странно себя ведет"

Может быть такое, что экран вашего телефона самостоятельно включается или блокируется, хотя вы не совершаете с ним никаких манипуляций. Складывается впечатление, что он "живет своей жизнью".

Исчезают деньги

Если вы недавно пополнили счет, но заметили, что деньги с него быстро исчезли, стоит связаться с мобильным оператором и выяснить, в чем дело. Это также может быть признаком того, что в работу вашего смартфона кто-то вмешивается.

Спам в Viber

Если друзья начали получать от вас в Viber сообщения странного содержания, то это еще один (самый распространенный) признак того, что в вашем смартфоне есть "чужой".

Эксперты говорят, что при наличии 2-3 признаков стоит проверить свой телефон на вирусы, а также связаться с оператором и узнать, происходит ли переадресация с вашего номера на какой-то другой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как мошенники блокируют телефоны украинцев.

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