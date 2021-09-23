Скачивание видео на ПК: YouTube тестирует ожидаемую многими функцию

Популярный видеохостинг YouTube тестирует новую функцию для веб-версии. Об этом сообщает издание IXBT.

Новая функция YouTube. Фото из открытых источников.

Как стало известно YouTube вскоре может позволить своим пользователям скачивать на компьютеры видеоролики со своей платформы. Отмечается, что для мобильных устройств функция доступна уже давно.

Как и в случае с приложением для мобильных устройств, для скачивания видео требуется платная подписка YouTube Premium. В данный момент компания Google проводит ограниченное тестирование новой возможности среди пользователей видеохостинга.

Скачивание доступно на системах с последними версиями браузеров Chrome, Opera или Edge. Во время использования функции пользователю будет предложен выбор качества в котором будет загружаться видео. Тестирование будет проводиться до 19 октября. О дальнейших планах в компании пока не говорят.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что WhatsApp разрабатывает новую полезную функцию. Благодаря ей пользователи смогут жаловаться на отдельные сообщения в групповых и личных чатах. После жалобы оно отправится в модерацию вместе с несколькими предшествующими ему сообщениями. Благодаря этому в компании смогут понять контекст высказывания, и на основе этого принять решение о блокировке. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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В компании надеются, что уникальная функция сможет здорово помогать людям. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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