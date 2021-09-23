logo
Русский Українська

BTC/USD

43778.99

ETH/USD

3097.09

LTC/USD

159.71

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Скачивание видео на ПК: YouTube тестирует ожидаемую многими функцию
commentss НОВОСТИ Все новости

Скачивание видео на ПК: YouTube тестирует ожидаемую многими функцию

Тестирование будет проводиться до 19 октября

сегодня, 18:40
Автор:

Денис Подставной

Популярный видеохостинг YouTube тестирует новую функцию для веб-версии. Об этом сообщает издание IXBT.

Скачивание видео на ПК: YouTube тестирует ожидаемую многими функцию

Новая функция YouTube. Фото из открытых источников.

Как стало известно YouTube вскоре может позволить своим пользователям скачивать на компьютеры видеоролики со своей платформы. Отмечается, что для мобильных устройств функция доступна уже давно. 

Как и в случае с приложением для мобильных устройств, для скачивания видео требуется платная подписка YouTube Premium. В данный момент компания Google проводит ограниченное тестирование новой возможности среди пользователей видеохостинга. 

Скачивание доступно на системах с последними версиями браузеров Chrome, Opera или Edge. Во время использования функции пользователю будет предложен выбор качества в котором будет загружаться видео. Тестирование будет проводиться до 19 октября. О дальнейших планах в компании пока не говорят. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что WhatsApp разрабатывает новую полезную функцию. Благодаря ей пользователи смогут жаловаться на отдельные сообщения в групповых и личных чатах. После жалобы оно отправится в модерацию вместе с несколькими предшествующими ему сообщениями. Благодаря этому в компании смогут понять контекст высказывания, и на основе этого принять решение о блокировке. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что как в американской компании Apple научат iPhone диагностировать депрессию. Разработчики создают технологии, которые могли бы предупредить психические расстройства владельцев гаджетов. В компании надеются, что уникальная функция сможет здорово помогать людям. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/09/23/svershilos-na-youtube-razreshili-skachivat-video-na-pk-no-poka-tolko-dlja-izbrannyh.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ