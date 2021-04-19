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Семь секретных функций Viber, о которых не все знают

В популярном мессенджере можно защитить переписку паролем и читать сообщения «незаметно»

сегодня, 20:41 comments2208
Автор:

Вечканова Елена

Коронавирусная пандемия научила многих, ранее не слишком хорошо знакомых с техникой людей, пользоваться ее привилегиями. Человечество стало еще больше "на ты" с компьютером, освоило различные видеоконференции и, разумеется, мессенджеры. Среди последних Viber определенно занимает лидирующие позиции на украинском рынке. Впрочем, в нем есть некоторые функции, о существовании которых знает не каждый, даже самый продвинутый, пользователь. "Лайфхакер" поделился семеркой лучших.

Семь секретных функций Viber, о которых не все знают

В Viber есть функции, о которых не все знают. Фото: AppCall

1. "Незаметное" чтение сообщений

Большинство из нас привыкло видеть синюю двойную галочку, что подтверждает прочтение сообщения адресатом. Однако в некоторых случаях это может быть неудобно.

Жмем раздел "Еще", затем заходим в "Настройки" и ищем раздел, подписанный "Конфиденциальность". Там необходимо снять отметку "Просмотрено".

Однако помните — после этого вы также не сможете узнать, прочли ли ваши послания другие Viber-абоненты.

Семь секретных функций Viber, о которых не все знают - фото 2
Семь секретных функций Viber, о которых не все знают - фото 3

2. Скрывание чатов

Все мы нуждаемся в личных границах. Если приходится делить свой телефон с кем-то, вы можете скрыть некие личные переписки в Viber под специальный ПИН-код.

В случае телефона с Android-системой, откройте свой мессенджер, найдите нужный вам чат в списке и немного задержитесь на нем при касании. В смартфонах с iOS — "смахните" переписку влево. Вам предложит список действий, среди которых есть "Скрыть". Затем мессенджер попросит вас придумать ПИН.

В следующий раз, когда вам понадобится этот диалог, нужно будет ввести имя контакта в поисковой строке. Откроется же он только введения ПИН-кода.

Вернуть чат "обратно" тоже можно. Для этого после открытия переписки нажмите на трех точках в правом верхнем угле, откройте информацию о чате и выберите функцию "Сделать чат видимым".

Семь секретных функций Viber, о которых не все знают - фото 4

3. Без фото для незнакомцев

В вайбере мы доступны не только для близких и родных. Иногда нас могут искать и совершенно посторонние люди. Если вы не хотите, дабы незнакомцы видели вашу фотографию, ее можно от них скрыть.

По-прежнему жмем "Еще", заходим в "Настройки" и ищем раздел с конфиденциальностью. Там найдется строчка, которая позволит отключить отображение фото. При этом люди, с которыми вы общаетесь, по-прежнему будут видеть вашу аватарку.

Семь секретных функций Viber, о которых не все знают - фото 5

4. Сохранение копии переписок

Viber имеет непростую систему сохранения переписок. Если вы смените телефон, то ваши чаты могут быть навсегда потеряны. Однако есть выход.

Нажимаем уже привычное "Еще", затем "Настройки", а после выбираем пункт "Учетная запись". После этого ищем строчку с резервным копированием. В этом пункте можно настроить периодичность сохранения копии, хоть и ежедневную. Однако помните — система хранит только текстовые сообщения, на фото и видео это не рассчитано.

Помните, что для сохранения копии вам понадобится облачное хранилище. На андроидах это зачастую Google Диск, на айфонах — iCloud.

Семь секретных функций Viber, о которых не все знают - фото 6
Семь секретных функций Viber, о которых не все знают - фото 7

5. Сокрытие сетевого статуса

Не хотите сейчас отвечать на сообщение, но светитесь онлайн? Это можно отменить.

Для того, дабы стать "невидимкой", заходим в "Еще", ищем "Настройки" и уже привычную "Конфиденциальность". В этом пункте отключаем параметр "В сети".

Учтите: вы также не сможете узнать, находятся ли онлайн нужные вам пользователи, если воспользуетесь этой функций. К слову, менять свой статус "туда-сюда" можно только раз в 24 часа.

Семь секретных функций Viber, о которых не все знают - фото 8

6. Использование переводчика

Вы общаетесь с иностранцами, но вам не хватает собственного словарного запаса для понимания всего? Вайбер поможет.

Выбираете нужное вам сообщение, касаетесь и задерживаете палец на несколько секунд. В появившемся окошке выбираете функцию "Перевести". Разумеется, могут быть неточности, Viber пользуется Google-переводчиком.

Семь секретных функций Viber, о которых не все знают - фото 9
Семь секретных функций Viber, о которых не все знают - фото 10

7. Сохранение памяти телефона

Известно, что вайбер часто "жрет" внутреннюю память вашего телефона. Все потому, что присланные вам фото и видео автоматически сохраняются мессенджером в галерею. Отключить такую функцию весьма просто.

Нажимаем кнопку "Еще", лезем в "Настройки" и смотрим раздел "Данные и мультимедиа". Далее лишь требуется убрать галочку с "Сохранить в галерею".

Семь секретных функций Viber, о которых не все знают - фото 11

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как в мессенджере Viber можно попробовать отключить надоевшую рекламу.

Также на портале вы можете узнать о пяти признаках того, что ваши разговоры через вайбер прослушиваются.


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Источник: https://lifehacker.ru/funkcii-viber/
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