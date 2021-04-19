Семь секретных функций Viber, о которых не все знают

Коронавирусная пандемия научила многих, ранее не слишком хорошо знакомых с техникой людей, пользоваться ее привилегиями. Человечество стало еще больше "на ты" с компьютером, освоило различные видеоконференции и, разумеется, мессенджеры. Среди последних Viber определенно занимает лидирующие позиции на украинском рынке. Впрочем, в нем есть некоторые функции, о существовании которых знает не каждый, даже самый продвинутый, пользователь. "Лайфхакер" поделился семеркой лучших.



В Viber есть функции, о которых не все знают. Фото: AppCall

1. "Незаметное" чтение сообщений

Большинство из нас привыкло видеть синюю двойную галочку, что подтверждает прочтение сообщения адресатом. Однако в некоторых случаях это может быть неудобно.

Жмем раздел "Еще", затем заходим в "Настройки" и ищем раздел, подписанный "Конфиденциальность". Там необходимо снять отметку "Просмотрено".

Однако помните — после этого вы также не сможете узнать, прочли ли ваши послания другие Viber-абоненты.

2. Скрывание чатов

Все мы нуждаемся в личных границах. Если приходится делить свой телефон с кем-то, вы можете скрыть некие личные переписки в Viber под специальный ПИН-код.

В случае телефона с Android-системой, откройте свой мессенджер, найдите нужный вам чат в списке и немного задержитесь на нем при касании. В смартфонах с iOS — "смахните" переписку влево. Вам предложит список действий, среди которых есть "Скрыть". Затем мессенджер попросит вас придумать ПИН.

В следующий раз, когда вам понадобится этот диалог, нужно будет ввести имя контакта в поисковой строке. Откроется же он только введения ПИН-кода.

Вернуть чат "обратно" тоже можно. Для этого после открытия переписки нажмите на трех точках в правом верхнем угле, откройте информацию о чате и выберите функцию "Сделать чат видимым".





3. Без фото для незнакомцев

В вайбере мы доступны не только для близких и родных. Иногда нас могут искать и совершенно посторонние люди. Если вы не хотите, дабы незнакомцы видели вашу фотографию, ее можно от них скрыть.

По-прежнему жмем "Еще", заходим в "Настройки" и ищем раздел с конфиденциальностью. Там найдется строчка, которая позволит отключить отображение фото. При этом люди, с которыми вы общаетесь, по-прежнему будут видеть вашу аватарку.





4. Сохранение копии переписок

Viber имеет непростую систему сохранения переписок. Если вы смените телефон, то ваши чаты могут быть навсегда потеряны. Однако есть выход.

Нажимаем уже привычное "Еще", затем "Настройки", а после выбираем пункт "Учетная запись". После этого ищем строчку с резервным копированием. В этом пункте можно настроить периодичность сохранения копии, хоть и ежедневную. Однако помните — система хранит только текстовые сообщения, на фото и видео это не рассчитано.

Помните, что для сохранения копии вам понадобится облачное хранилище. На андроидах это зачастую Google Диск, на айфонах — iCloud.

5. Сокрытие сетевого статуса



Не хотите сейчас отвечать на сообщение, но светитесь онлайн? Это можно отменить.

Для того, дабы стать "невидимкой", заходим в "Еще", ищем "Настройки" и уже привычную "Конфиденциальность". В этом пункте отключаем параметр "В сети".

Учтите: вы также не сможете узнать, находятся ли онлайн нужные вам пользователи, если воспользуетесь этой функций. К слову, менять свой статус "туда-сюда" можно только раз в 24 часа.





6. Использование переводчика

Вы общаетесь с иностранцами, но вам не хватает собственного словарного запаса для понимания всего? Вайбер поможет.

Выбираете нужное вам сообщение, касаетесь и задерживаете палец на несколько секунд. В появившемся окошке выбираете функцию "Перевести". Разумеется, могут быть неточности, Viber пользуется Google-переводчиком.

7. Сохранение памяти телефона

Известно, что вайбер часто "жрет" внутреннюю память вашего телефона. Все потому, что присланные вам фото и видео автоматически сохраняются мессенджером в галерею. Отключить такую функцию весьма просто.

Нажимаем кнопку "Еще", лезем в "Настройки" и смотрим раздел "Данные и мультимедиа". Далее лишь требуется убрать галочку с "Сохранить в галерею".





Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как в мессенджере Viber можно попробовать отключить надоевшую рекламу.

Также на портале вы можете узнать о пяти признаках того, что ваши разговоры через вайбер прослушиваются.

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