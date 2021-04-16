Как избавиться от навязчивой рекламы в Viber

Viber — один из самых популярных мессенджеров, которыми пользуются украинцы. Это довольно удобное приложение. Однако, как и все другие бесплатные программы, Viber — насыщенный надоедливой рекламой, которая постоянно раздражает и мешает.

Viber - как убрать рекламу в приложении. Фото: webmarketing.ua

Убрать рекламные сообщения полностью не удастся. Однако есть несколько способов, которые сведут всплывающие объявления к минимуму и сохранят ваши нервы.

Для начала нужно нажать на пункт "Дополнительно", из которого переходим в "Параметры". Далее ищем "Вызовы и Сообщения". Последний шаг — нажать на "Получать служебные сообщения" и снять оттуда галочку.

Это простая настройка значительно уменьшит поток рекламы.

К сожалению, в Viber нет функции, которая бы полностью отключала объявления. Возможно, со временем разработчики займутся этой проблемой и введут платную возможность отключения раздражающих окошек.

Напомним, что ранее сообщалось, почему важно отключать мобильные данные и Wi-fi на смартфоне. Эксперты рассказали, что многие люди не выключают интернет на телефоне на ночь или в случаях, когда им не пользуются. Однако, если вы ничего пока не делаете в интернете, ваш смартфон все равно работает. Сетевые функции многих приложений выполняются в фоновом режиме. Именно благодаря этому и приходят push-сообщения, например. Все это перегружает смартфон и использует заряд батареи. Почему это вредно для телефона, узнавайте здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что некоторые ученые уверяют — слишком яркий синий свет от экранов мониторов и портативных устройств может испортить зрение и даже привести к слепоте. Но так ли это на самом деле? Узнавайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!