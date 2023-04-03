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Самолет, рискующий разбиться: Харари об опасностях искусственного интеллекта

Автор книг "Sapiens", "Homo Deus" Юваль Ной Харари считает, что искусственный интеллект может принести много пользы, несмотря на это ИИ может уничтожить культуру и само человечество.

сегодня, 11:35
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Автор:

Slava Kot

В 2022 году 700 ученых и исследователей, проведших спросили искусственный интеллект о будущих рисках ИИ. Оказалось, что 10% ответов было о вымирании человечества от искусственного интеллекта. Историк и автор книг "Sapiens", "Homo Deus" Юваль Харари задает вопрос, сели бы мы сели в самолет, имеющий вероятность в 10%, что он разобьется. Таким образом, Харари пытается привлечь внимание об опасности ИИ для человечества. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Times.

Самолет, рискующий разбиться: Харари об опасностях искусственного интеллекта

Юваль Ной Харари. Фото из открытых источников

Юваль Харари критикует системы искусственного интеллекта из-за их несовершенства тем, что эти программы используют миллионы людей. В качестве примера Харари приводит фармацевтические или биотехнологические компании, которые должны тщательно проверить свою продукцию.


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"В начале было слово. Язык является операционной системой человеческой культуры. Из языка возникают миф и закон, боги и деньги, искусство и наука, дружба и нации и компьютерный код. Новое владение языком ИИ означает, что теперь он может сломать операционную систему цивилизации и манипулировать ею. Освоив язык, искусственный интеллект завладевает главным ключом к цивилизации, от банковских хранилищ до гробов Господних", — предупреждает Юваль Ной Харари.

Просто овладев языком ИИ будет все необходимое, чтобы удержать человечество в мире иллюзий. Подобно как "Матрице", без всякого насилия и чипов в голове. Историк считает, что уже самые известные шахматисты мира не могут победить компьютер. Таким образом, Харари задает вопрос, а что было бы, если бы ИИ начал так же работать в политике, искусстве, религии и других сферах.

"ИИ может быстро съесть всю человеческую культуру – все, что мы производили в течение тысячелетий – переварить это и начать выбрасывать поток новых культурных артефактов", – говорит Харари.

Историк в целом видит и положительные перспективы использования искусственного интеллекта для человечества: победа над раком, новое лекарство, решение климатических кризисов и другие преимущества. Однако Харари отмечает, что "не имеет значения, какую высоту набирает небоскреб преимуществ искусственный интеллект, если фундамент разрушается".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первая в мире страна запретила ChatGPT.

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Источник: https://www.nytimes.com/2023/03/24/opinion/yuval-harari-ai-chatgpt.html?searchResultPosition=1
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:53

Корумповані посадовці налякані, що їх замінить ШІ. Той і хабарів брати не буде і керувати ефективно буде. А у світі ілюзій нас пропаганда православних сектантів і Орків Зеденда і так тримають.


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