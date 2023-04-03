Самолет, рискующий разбиться: Харари об опасностях искусственного интеллекта

В 2022 году 700 ученых и исследователей, проведших спросили искусственный интеллект о будущих рисках ИИ. Оказалось, что 10% ответов было о вымирании человечества от искусственного интеллекта. Историк и автор книг "Sapiens", "Homo Deus" Юваль Харари задает вопрос, сели бы мы сели в самолет, имеющий вероятность в 10%, что он разобьется. Таким образом, Харари пытается привлечь внимание об опасности ИИ для человечества. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Times.

Юваль Ной Харари. Фото из открытых источников

Юваль Харари критикует системы искусственного интеллекта из-за их несовершенства тем, что эти программы используют миллионы людей. В качестве примера Харари приводит фармацевтические или биотехнологические компании, которые должны тщательно проверить свою продукцию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"В начале было слово. Язык является операционной системой человеческой культуры. Из языка возникают миф и закон, боги и деньги, искусство и наука, дружба и нации и компьютерный код. Новое владение языком ИИ означает, что теперь он может сломать операционную систему цивилизации и манипулировать ею. Освоив язык, искусственный интеллект завладевает главным ключом к цивилизации, от банковских хранилищ до гробов Господних", — предупреждает Юваль Ной Харари.

Просто овладев языком ИИ будет все необходимое, чтобы удержать человечество в мире иллюзий. Подобно как "Матрице", без всякого насилия и чипов в голове. Историк считает, что уже самые известные шахматисты мира не могут победить компьютер. Таким образом, Харари задает вопрос, а что было бы, если бы ИИ начал так же работать в политике, искусстве, религии и других сферах.

"ИИ может быстро съесть всю человеческую культуру – все, что мы производили в течение тысячелетий – переварить это и начать выбрасывать поток новых культурных артефактов", – говорит Харари.

Историк в целом видит и положительные перспективы использования искусственного интеллекта для человечества: победа над раком, новое лекарство, решение климатических кризисов и другие преимущества. Однако Харари отмечает, что "не имеет значения, какую высоту набирает небоскреб преимуществ искусственный интеллект, если фундамент разрушается".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первая в мире страна запретила ChatGPT.

Также "Комментарии" писали о том, что ChatGPT создал бизнес, а его владелец увеличил доходы в 78 раз.