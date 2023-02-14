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Работы достигли рекордных показателей в замене человеческого труда. Где их больше всего используют

В 2022 году был установлен рекорд промышленной автоматизации. Основными заказчиками роботов являются автопроизводители и их поставщики.

сегодня, 12:10
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Автор:

Slava Kot

Работы все больше заменяют людей на заводах и фабриках, подтверждение тому рекорд промышленной автоматизации в Северной Америке. Там было заказано более 44 тыс. роботов в 2022 году. Общий объем инвестиций в этот сектор составил 2,23 млрд долларов, что на 18% больше чем в 2021 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное издание Reuters.

Работы достигли рекордных показателей в замене человеческого труда. Где их больше всего используют

Работы на фабрике вместо людей. Фото из открытых источников

Согласно данным, собранным Association for Advancing Automation (A3) компании в Мексике, Канаде и США приобрели 44,2 тыс. роботов в прошлом году, что является рекордным показателем и на 11% больше, чем в прошлом году. Основная часть заказов для промышленной автоматизации поступила из сектора автопроизводителей и их поставщиков.


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"Дефицит рабочей силы, похоже, не уменьшается", – президент Association for Advancing Automation заявил Джефф Бернштейн.

По мнению президента A3, это объясняется тем, что компании пытаются автоматизировать процессы, чтобы не зависеть от человеческого фактора, в частности пандемии COVID-19, которая снизила производство на заводах и фабриках по всему миру. Также в США наблюдается самый низкий уровень безработицы за последние 50 лет, что затрудняет поиск квалифицированных кадров, поэтому компании надеются, что их заменят работы.

График роста заказов роботов можно просмотреть ниже:

Работы достигли рекордных показателей в замене человеческого труда. Где их больше всего используют - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект ChatGPT прошел собеседование на работу у технологического гиганта Google и ответил на вопрос, заменит ли он людей в будущем.

Также "Комментарии" писали об ошибке искусственного интеллекта компании Google, потерявшей 100 миллиардов долларов.



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Источник: https://www.reuters.com/technology/north-american-companies-notch-another-record-year-robot-orders-2023-02-10/
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