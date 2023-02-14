Работы достигли рекордных показателей в замене человеческого труда. Где их больше всего используют

Работы все больше заменяют людей на заводах и фабриках, подтверждение тому рекорд промышленной автоматизации в Северной Америке. Там было заказано более 44 тыс. роботов в 2022 году. Общий объем инвестиций в этот сектор составил 2,23 млрд долларов, что на 18% больше чем в 2021 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное издание Reuters.

Работы на фабрике вместо людей. Фото из открытых источников

Согласно данным, собранным Association for Advancing Automation (A3) компании в Мексике, Канаде и США приобрели 44,2 тыс. роботов в прошлом году, что является рекордным показателем и на 11% больше, чем в прошлом году. Основная часть заказов для промышленной автоматизации поступила из сектора автопроизводителей и их поставщиков.

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"Дефицит рабочей силы, похоже, не уменьшается", – президент Association for Advancing Automation заявил Джефф Бернштейн.

По мнению президента A3, это объясняется тем, что компании пытаются автоматизировать процессы, чтобы не зависеть от человеческого фактора, в частности пандемии COVID-19, которая снизила производство на заводах и фабриках по всему миру. Также в США наблюдается самый низкий уровень безработицы за последние 50 лет, что затрудняет поиск квалифицированных кадров, поэтому компании надеются, что их заменят работы.

График роста заказов роботов можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект ChatGPT прошел собеседование на работу у технологического гиганта Google и ответил на вопрос, заменит ли он людей в будущем.

Также "Комментарии" писали об ошибке искусственного интеллекта компании Google, потерявшей 100 миллиардов долларов.