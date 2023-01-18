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Показана первая в мире детская коляска с искусственным интеллектом (ВИДЕО)

Каждый родитель хочет чтобы у его ребенка были самые лучшие вещи, игрушки и конечно-же универсальная коляска. Взглянув на новое изобретение канадских производителей - вы удивитесь!

сегодня, 05:15
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Автор:

Анна Нестерова








Канадский производитель колясок Glüxkind собирается выпустить самую передовую в мире детскую коляску с искусственным интеллектом.

Показана первая в мире детская коляска с искусственным интеллектом (ВИДЕО)

Детская коляска с искусственным интеллектом/Photo: Glüxkind

Впервые представленная на выставке Consumer Electronics Show (CES) в этом году коляска под названием Glüxkind Ella представляет собой настоящее технологическое чудо. Так, коляска может самостоятельно укачивать вашего ребенка, помогает пользовать ею на крутых подъемах и спусках, а также постоянно контролирует окружающую среду при помощи множества датчиков и камер. 

Glüxkind Ella — это настоящее компактное транспортное средство на батарейках, работающее от искусственного интеллекта. Коляска предлагает адаптивную помощь при толкании и торможении, которая позволяет легко преодолевать подъемы и спуски, даже когда нижний ящик коляски полон продуктов. Кроме этого коляска может самостоятельно ехать в режиме автопилота, пока взрослый взаимодействует с ребенком. 

Когда ребенок находится внутри, Glüxkind Ella может быть переведена в режим Rock-My-Baby, мягко двигаясь вперед и назад сама по себе. Для облегчения засыпания малыша в коляску встроен генератор белого шума.

Сообщается, что трехчасового заряда аккумулятора хватает примерно на шесть часов использования. Glüxkind Ella может быть сопряжен со смартфонами Android и Apple и может отслеживаться через GPS, поэтому вы всегда сможете знать место, где она находится.

Показана первая в мире детская коляска с искусственным интеллектом (ВИДЕО) - фото 2

Стоить базовая модель будет не менее 3800 долларов США, что равно примерно 140 тысячам гривен. Запуск Glüxkind Ella запланирован на апрель.

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