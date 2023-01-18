Показана первая в мире детская коляска с искусственным интеллектом (ВИДЕО)



















Канадский производитель колясок Glüxkind собирается выпустить самую передовую в мире детскую коляску с искусственным интеллектом.

Детская коляска с искусственным интеллектом/Photo: Glüxkind

Впервые представленная на выставке Consumer Electronics Show (CES) в этом году коляска под названием Glüxkind Ella представляет собой настоящее технологическое чудо. Так, коляска может самостоятельно укачивать вашего ребенка, помогает пользовать ею на крутых подъемах и спусках, а также постоянно контролирует окружающую среду при помощи множества датчиков и камер.

Glüxkind Ella — это настоящее компактное транспортное средство на батарейках, работающее от искусственного интеллекта. Коляска предлагает адаптивную помощь при толкании и торможении, которая позволяет легко преодолевать подъемы и спуски, даже когда нижний ящик коляски полон продуктов. Кроме этого коляска может самостоятельно ехать в режиме автопилота, пока взрослый взаимодействует с ребенком.

Когда ребенок находится внутри, Glüxkind Ella может быть переведена в режим Rock-My-Baby, мягко двигаясь вперед и назад сама по себе. Для облегчения засыпания малыша в коляску встроен генератор белого шума.

Сообщается, что трехчасового заряда аккумулятора хватает примерно на шесть часов использования. Glüxkind Ella может быть сопряжен со смартфонами Android и Apple и может отслеживаться через GPS, поэтому вы всегда сможете знать место, где она находится.







Стоить базовая модель будет не менее 3800 долларов США, что равно примерно 140 тысячам гривен. Запуск Glüxkind Ella запланирован на апрель.



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