Хакеры вызывали домой к людям спецназ и транслировали это в сети: в чем смысл

В США профессиональные хакеры, которые ради развлечения вызывали отряд спецназа в дома к случайным людям, в ближайшее время предстанут перед судом.

Хакеры/Фото из открытых источников

Сообщается, что злоумышленники нехитрым способом взламывали камеры видеонаблюдения в домах у ничего неподозревающих людей и вызывали по адресу их проживания полицейский спецназ. Затем хакеры наблюдали за происходящим и запускали прямую трансляцию в Интернете.

Злоумышленники заявили, что таким образом "они развлекались" и никому не хотели навредить.

Так, хакерам удалось без труда взломать более десятка "умных" камер видеонаблюдения Ring, которые подключены к интернету. Мужчины, которые действовали сообща, вызывали спецназ и наблюдали за происходящим. Таким образом хакеры "издевались над полицейскими" и "отдыхали".

Все происходящее злоумышленники транслировали в Интернете, а каждый желающий мог понаблюдать за "шоу" во время которого спецназ штурмует жилые дома американцев. Стоит отметить, что хакеры вызывали экстренные службы под серьезными предлогами надеясь на то, что на вызов приедет именно спецназ и специально обученные профессионалы.

Двоих хакеров удалось задержать и взять под стражу. Их третий сообщник находится в бегах. Мужчинам инкриминируют умышленный неавторизованный доступ к компьютерам жителей США, а также кражу личных данных с отягчающими обстоятельствам.

Предполагается, что суд вынесет хакерам достаточно суровый приговор, однако возможные сроки заключения для злоумышленников, на данный момент, не разглашаются.

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