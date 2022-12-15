Фермы для выращивания детей: ученые показали жуткое будущее (ФОТО, ВИДЕО 18+)



















Сообщается, что будущие родители смогут буквально "отредактировать" геном своего ребенка и круглосуточно следить за развитием эмбриона при помощи специального приложения, которое устанавливается на телефон.

EctoLife / Скриншот

В ходе проведения множественных исследований, которые должны спасти планету от тотального бесплодия и последующего вымирания, был разработан концепт инкубатора-фермы для вынашивания детей, получивший условное название "искусственная матка". Разработка называется EctoLife и на днях ее презентовали широкой общественности.





По словам авторов проекта, концепция EctoLife состоит в том, чтобы помочь детям развиваться доношенными "без биологических помех". Для этого будущие родители должны будут объединить свои яйцеклетки и сперматозоиды посредством экстракорпорального оплодотворения. Затем родители выберут самый жизнеспособный, сильный и "генетически лучший эмбрион", который и будет помещен в "искусственную матку". Таким образом можно будет избежать развития у ребенка любых унаследованных генетических заболеваний.





"Завод" по производству детей, по заверениям, ученых сможет вынашивать более 30 тысяч детей в год. Данная "искусственная матка" способна решить проблему пар, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям. Также EctoLife поможет женщинам, которые панически боятся рожать и станет "альтернативой классическим родам". Кроме этого подобный завод способен решить проблему выкидышей и смертности во время родов.





Младенцев будет вскармливать искусственный интеллект, который подберет каждому эмбриону необходимое именно для него питание. Когда ребенок достигнет полной зрелости ученые "применят режим родов" – нажав кнопку они освободят "искусственную матку" от амниотической жидкости и освободят младенца.

Разработчики обещают, что каждая капсула "искусственной матки" будет оборудована камерами, соединенными с гарнитурой виртуальной реальности. Это даст возможность родителям петь своим будущим детям колыбельные, общаться с ними и следить за их развитием. Кроме этого, специальная гарнитура даже поможет "ощутить" движение младенца внутри "искусственной матки" и послушать его сердцебиение.

Когда и где будет реализован данный проект — не уточняется. Также и не известна приблизительная стоимость подобных услуг.

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