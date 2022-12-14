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Названы приложения, которые мгновенно разряжают телефон: список

Многим из нас приходится часами сидеть без света и это вынуждает задуматься о том, как можно сэкономить заряд батареи на своем гаджете.

сегодня, 00:10
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Автор:

Анна Нестерова

Из-за массированных ракетных ударов со стороны РФ по украинской критической инфраструктуре во всех областях страны происходят не только регулярные веерные отключения электроэнергии, но и но и экстренные блэкауты.

Названы приложения, которые мгновенно разряжают телефон: список

Приложения на телефоне/ Фото из открытых источников

В современных реалиях каждому из нас нужно заранее быть готовым к самому худшему сценарию и иметь дома стратегический запас воды, еды и средств для экстренного обогрева помещения.

Кроме этого необходимо позаботиться о запасе свечей/фонарей и естественно зарядить повербанки. Кроме всего вышеперечисленного не лишним будет также ознакомиться с перечнем мобильных приложений, которые очень быстро разряжают батареи в гаджетах и "тянут" много энергии.

Список самых энергозатратных приложений для гаджетов:

Messenger и Facebook. Именно Messenger и социальная сеть Facebook являются одними из самых популярных приложений в смартфонах украинцев. Однако стоит помнить, что именно эти приложения "весят" нереально много и очень быстро садят батарею. Эксперты советуют установить Facebook Lite и Messenger Litе, которые являются "облегченными" версиями привычных приложений. Это поможет потреблять гораздо меньше энергии.

Snapchat. Данное приложение очень быстро "выматывает" и разряжает батарею, даже если вы его активно не используете. Эта программа работает сама по себе в фоновом режиме и потребляет много энергии.

Youtube и Netflix. Эти приложения для просмотра видео требуют постоянного подключения к Интернету. Именно поэтому ваш гаджет будет очень быстро "садиться". Советуем вам заранее загрузить нужное видео и просматривать его в режиме "оффлайн". 

Tinder. Популярное приложение для знакомств тратит очень много энергии вашего телефона. Программа работает в фоновом режиме, чтобы получать и отправлять сообщения, а это очень быстро приводит к разрядке гаджета.

Электронная почта/Microsoft Outlook. Данное программное обеспечение считается одним из самых громоздких и "тяжелых". Желательно вообще удались с телефона электронную почту либо же отдать предпочтение более "легким" программам.

Amazon, AliExpress, Joom и прочие торговые площадки. Данные приложения рекомендуется вообще не устанавливать, так как они очень много "весят" и разряжают ваш гаджет. Пользуйтесь подобными сайтами лишь при помощи браузера.

Ранее "Комментарии" писалиДелаем долговечный фонарик за 30 гривен (ВИДЕО). Каждого украинца впереди ждет долгая и тяжелая зима, к которой необходимо основательно подготовиться.

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