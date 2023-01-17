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Эксперты рассказали, вредно ли заряжать телефон всю ночь

Одна из основных вещей, которая может повредить телефон и даже полностью вывести его из строя - это перегрев. Именно поэтому необходимо разобраться с такой привычкой, как постоянная зарядка гаджета ночью.

сегодня, 02:15
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Автор:

Анна Нестерова

Многие уверены, что наиболее уязвимое место в их мобильном телефоне — это аккумулятор. Именно поэтому некоторые люди целенаправленно ставят свои гаджеты на всю ночь на зарядку, даже не задумываясь о последствиях.

Эксперты рассказали, вредно ли заряжать телефон всю ночь

Можно ли заряжать телефон всю ночь/Фото: Amazon

Эксперты не перестают говорить о том, что главная опасность для любого телефона — это перегрев. Если бездумно заряжать устройство целую ночь, то вы можете столкнуться с рядом неприятностей.

Так, оставлять телефон на всю ночь на зарядке категорически не рекомендуется. Во-первых, это связано с тем, что любой гаджет нужно стараться "не разряжать" ниже 30% и не заряжать выше 80%. В некоторых современных смартфонах предусмотрена специальная функция, которая отключает заряжение смартфона после достижения отметки в 80%. Именно поэтому оставлять телефон на зарядке на всю ночь не имеет никакого смысла.

Кроме этого, следует понимать, что длительная зарядка приводит к перегреву аппарата, что может закончиться взрывом и выходом смартфона из строя. Кроме этого, когда гаджет достигнет 100% заряда батареи, то начнет стремительно тратить энергию и отдавать ее в виде тепла.

Естественно, в самых современных смартфонах предусмотрена специальная функция, которая защищает от "перезарядки". Такой телефон можно оставить на ночь на зарядке и он не перегреется, однако делать это специалисты все-таки не рекомендуют.

Кроме этого, следует помнить, что телефон нельзя оставлять на зарядке на солнце или на микроволновой печи. Также не стоит пользоваться устройством во время процесса зарядки и не желательно полностью разряжать свой гаджет.

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